Ford разработал симулятор ягодиц потных водителей

Теперь с помощью нехитрого устройства в компании собираются проверять влагостойкость сидений всех новых моделей.

Ford славится своими инновационными разработками, очередное изобретение — Robutt — устройство, которое имитирует ягодицы вспотевшего автомобилиста и таким образом дает возможность проверить влагостойкость сидений.

Не всегда люди, которые активно занимаются спортом, имеют возможность принять душ после тренировки. Бывает, совершил человек пробежку и сразу же плюхнулся на сиденье автомобиля, чтобы побыстрее добраться до дома. А что происходит при этом с обивкой, если принять в расчет, что человек занимается спортом регулярно? На эти вопросы и попытались ответить исследователи с помощью устройства Robutt.

Робот всего за три дня садится на сиденье автомобиля 7500 раз, что эквивалентно десятилетнему использованию. В основу взята физиология среднего человека: подушка робота нагревается до 36° C и пропитывается 450 миллилитрами воды. Сначала инженеры лаборатории сидений Центра разработки Ford в Кельне-Меркенихе удостоверились, что материалы, которые Ford использует для автомобильных сидений, выдерживают десятилетия механического износа. Теперь они решили проверить, что происходит, когда мы усаживаемся на них мокрыми.

Инженер-разработчик Флориан Рохвер сообщил, что Robutt помогает разрабатывать автомобильные сиденья, которые прекрасно выглядят даже после многих лет интенсивного использования.

Впервые Robutt протестировали при разработке Ford Fiesta в 2018 году, теперь же с помощью устройства будут тестировать сиденья на всех европейских моделях Ford.

Накануне затяжных зимних праздников инженеры Форда подарили собакам бесшумную будку. В ней четвероногим не страшно пережидать бурные торжества, часто сопровождающиеся звуками фейерверков и петард.

Среди других разработок Форда для повседневной жизни — «умная» скамейка, которая может подзаряжать гаджеты, раздавать Wi-Fi, а также сообщит прогноз погоды и уровень углекислого газа в конкретном месте.



Также в компании запатентовали технологию по устранению запаха нового автомобиля, который особенно раздражает покупателей из Китая.



Фото: Ford