Ford подарил собакам бесшумную будку

Новогодние праздники радуют людей, но не их домашних питомцев. Например, собаки очень нервничают от звуков фейерверков и петард. Инженеры автомобильной компании решили — а почему бы не использовать автомобильные технологии, чтобы облегчить жизнь четвероногим питомцам?

Шумоизолированная собачья будка стала первой в ряду так называемых «интервенций» — разработок Ford, в которых автомобильные технологии применяются для решения повседневных проблем. Специалисты компании использовали технологии шумоподавления, применяемые в производстве автомобилей и наушников, для создания звукоизолированной будки, защищающей сверхчувствительные собачьи уши и позволяющие питомцам спокойно встретить праздник в кругу семьи владельцев.

Как только расположенные в будке микрофоны зарегистрируют шум фейерверка, встроенная акустическая система начнет излучать звуковые волны в противофазе, эффективно подавляя шум — такая система используется в некоторых моделях Ford. Кроме того, будка снабжена автоматически открывающейся и закрывающейся дверью, стены проклеены шумоизолирующими матами, в конструкции используются материал из пробки высокой плотности и антивибрационные проставки.

В результате громкие шумы снижаются до комфортного для собачьих ушей уровня — даже с учетом того, что слух собак в четыре раза острее человеческого и слышат они звуки в большем диапазоне частот.

Пока это все лишь прототип, выполненный в одном экземпляре, но если интерес к этой и другим подобным разработкам появится, компания готова подумать и над серийным производством.

Среди других разработок Форда для повседневной жизни — «умная» скамейка, которая может подряжать гаджеты, раздавать Wi-Fi, а также сообщает прогноз погоды и уровень углекислого газа в конкретном месте.

А на своих предприятиях фордовцы вовсю пользуются услугами дронов, которые выполняют опасную для людей работу на высоте.



Фото, видео: Ford