На заводе Ford стали летать дроны!

Представьте, всего лишь одна простая идея способна устранить абсолютно все риски, связанные с работой на высоте, да еще и сэкономить 90% времени!

Посмотреть, как работают дроны-инспекторы Ford, можно в этом видеосюжете.

В компании Форд задумались, как обезопасить рабочих, вынужденных проверять прочность конструкций завода на высоте. Раньше работы по техническому обслуживанию сотрудники выполняли сами, используя автоматизированные платформы-подъемники и строительные леса. Работы велись на высоте до 40 метров, а осмотр каждой зоны требовал 12-часового напряженного и опасного труда.

Началось все с обычной шутки: уставшие сотрудники предположили, что хорошо бы для такой работы использовать роботов, и тут пришло озарение — ведь для этих целей как нельзя лучше подойдут дроны!

И тогда на заводе Ford в Великобритании для осмотра высотных конструкций впервые призвали на помощь дронов-инспекторов. Это сделало работу безопасной, да еще и существенно сэкономило время. Теперь сотрудникам не приходится лазить под потолком, а на осмотр всей территории завода до мельчайших деталей достаточно одного рабочего дня.

С помощью дронов, оснащенных видеокамерами, удается проинспектировать опорные конструкции, трубы и участки крыши предприятия, причем проникают они во все труднодоступные зоны. Благодаря ноу-хау проверки на заводе в Дагенхэме можно проводить чаще. Кроме того, больше не нужно приостанавливать производство для строительства лесов, как это бывало прежде.

Компания собирается использовать «технологии высокого полета» на предприятиях и в других регионах.

Фото, видео: Ford

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