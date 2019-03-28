Новый Ford Kuga: опубликовано первое видео

Премьера кроссовера третьего поколения для европейского рынка состоится на следующей неделе, 2 апреля.

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Компания Ford готовится представить третье поколение кроссовера Kuga для европейского рынка 2 апреля этого года. То есть на следующей неделе. Тизерное видео новинки было опубликовано сегодня на страничке в Фейсбуке румынского представительства компании.

Видео демонстрирует несколько дизайнерских решений, позаимствованных у модели Focus. Видно, что фары автомобиля и задние фонари оснащены светодиодами, а дверь багажника идентична по форме двери Focus. Это неудивительно, учитывая тот факт, что две машины построены на одной платформе.

В прошлом месяце в Сети появились шпионские фотографии, по которым можно догадаться, что компания готовит и гибридную версию Kuga. Это стало понятно после обнаружения на панели приборов тестируемого кроссовера датчика киловатт.

В салоне нового Kuga появится круглый селектор автоматической коробки передач. Точно такой же, как в Ford Focus. Это означает, что автомобиль оснастят 8-ступенчатым автоматом, который пришел на смену 6-ступенчатому роботу.

В описании видео сказано, что премьера нового Ford Kuga состоится 2 апреля 2019 года.

К сожалению, компания Ford уходит из России, оставляя лишь одну коммерческую модель.

У компании есть много отличных моделей, которые никогда не продавались в России, и уже, судя по всему, не будут. Что это за автомобили, читайте здесь.

Фото, видео: Ford