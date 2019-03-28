Новый Ford Kuga: опубликовано первое видео

Премьера кроссовера третьего поколения для европейского рынка состоится на следующей неделе, 2 апреля.

Ford Kuga
Ford Kuga

Ford > Kuga

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Компания Ford готовится представить третье поколение кроссовера Kuga для европейского рынка 2 апреля этого года. То есть на следующей неделе. Тизерное видео новинки было опубликовано сегодня на страничке в Фейсбуке румынского представительства компании.

Видео демонстрирует несколько дизайнерских решений, позаимствованных у модели Focus. Видно, что фары автомобиля и задние фонари оснащены светодиодами, а дверь багажника идентична по форме двери Focus. Это неудивительно, учитывая тот факт, что две машины построены на одной платформе.

В прошлом месяце в Сети появились шпионские фотографии, по которым можно догадаться, что компания готовит и гибридную версию Kuga. Это стало понятно после обнаружения на панели приборов тестируемого кроссовера датчика киловатт.


В салоне нового Kuga появится круглый селектор автоматической коробки передач. Точно такой же, как в Ford Focus. Это означает, что автомобиль оснастят 8-ступенчатым автоматом, который пришел на смену 6-ступенчатому роботу.

В описании видео сказано, что премьера нового Ford Kuga состоится 2 апреля 2019 года.

Новый Ford Kuga: опубликовано первое видео

Фото, видео: Ford

Новый Ford Kuga: опубликовано первое видео
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Отзывы о Ford Kuga (4)

Ford 2014 / срок владения 3 — 5 лет

Достоинства:

Энергоемкая подвеска, практически не требует внепланового обслуживания, довольно проходимая

Недостатки:

Большой расход топлива в городе, неудобный доступ к аккумулятору, чрезвычайно жаркий подогрев сидений

Комментарий:

Хороший автомобиль

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