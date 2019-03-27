Ford и «Соллерс» распространили совместное заявление о реструктуризации деятельности совместного предприятия в России.

СП Ford Sollers официально объявило о своем уходе с российского рынка легковых автомобилей. Производство моделей Fiesta, Focus, Mondeo, EcoSport, Kuga и Explorer будет прекращено к июню этого года. Компания сохранит только производство коммерческих автомобилей семейства Transit.

При этом Ford, который сегодня контролирует СП, сократит свою долю: 51% Форда перейдут к российскому «Соллерсу», который будет заниматься всеми вопросами — от производства до реализации автомобилей сегмента LCV.

«Решение, которое мы анонсируем сегодня, сложное, но необходимое для обеспечения конкурентоспособности Ford Sollers в долгосрочной перспективе. Ford Transit и линейка специальных версий на базе модели являются лидерами сегмента среди иностранных брендов и обладают большим потенциалом для дальнейшего укрепления позиций на российском рынке», — заявил президент и генеральный директор Ford Sollers Адиль Ширинов.

В рамках реструктуризации бизнеса СП закроет три завода: во Всеволожске, Набережных Челнах, а также завод по производству двигателей в Елабуге. Таким образом, у СП останется только один сборочный завод в Елабуге, где сегодня собирают Ford Transit и Explorer. Совместное предприятие сократит значительную часть персонала. Как подчеркивается в заявлении, большинство сотрудников будет уволено по программе добровольного ухода с выплатой дополнительных компенсаций. Завод во Всеволожске Ленинградской области был первым заводом иностранного автопроизводителя в России.

«Мы находимся на пороге нового этапа в долгосрочном партнерстве с Ford в России, — говорит владелец и руководитель „Соллерс“ Вадим Швецов. — Мы уверены, что решение сконцентрировать бизнес на сегменте легкого коммерческого транспорта позволит совместному предприятию повысить эффективность и заложить крепкий фундамент для дальнейшего роста».

В Ford заявили, что сохранят все обязанности перед клиентами по гарантийному ремонту и сервисному обслуживанию легковых автомобилей.

Ранее вице-премьер Дмитрий Козак говорил, что «Соллерс» может получить льготы для производства Ford Transit.

Для сокращения издержек Ford заключил соглашение с Volkswagen о совместной разработке легкого коммерческого транспорта.

Фото:Егор Алеев/ТАСС