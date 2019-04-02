Sale под занавес: Ford распродает автомобили на российском рынке

Ford Sollers снижает цены на модели Kuga, Ford Focus, Ford Fiesta и Ford Explorer, экономия с учетом всех действующих программ может достигать 585 000 рублей.

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Цена на седаны, хэтчбеки и универсалы Ford Focus снижена на 175 000 рублей во всех комплектациях. Помимо скидки на Focus и Fiesta по-прежнему распространяются условия программ господдержки «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» (компенсация 10% стоимости автомобиля, приобретаемого в кредит). Хетчбэк в базовой комплектации Trend с учетом экономии по программам Ford Credit и примерной экономии по программе «Первый автомобиль» или «Семейный автомобиль» можно приобрести от 705 000 рублей. Максимальная выгода на Ford Focus составляет 329 000 рублей для хэтчбека в версии Titanium.

Ford Focus универсал

Цена среднеразмерного кроссовера Ford Kuga снижена на 175 000 рублей во всех комплектациях. С учетом всех маркетинговых программ Ford Kuga в базовой комплектации Trend можно приобрести от 1 301 000 рублей. Максимальная выгода на Ford Kuga может составить 295 000 рублей. C такой экономией предлагается Ford Kuga в топовой комплектации Platinum.

Семиместный внедорожник Ford Explorer предлагают на 400 000 рублей дешевле во всех комплектациях. Помимо выгоды по программе Ford Credit на модель действует дополнительное предложение «Лояльная утилизация», обеспечивающая экономию в 100 000 рублей при предоставлении документов, подтверждающих снятие с учета автомобиля Ford Explorer в связи с утилизацией. Стоимость Ford Explorer в базовой комплектации XLT с учетом маркетинговых программ стартует от 2 372 000 рублей. Максимальная выгода на обновленный Ford Explorer с учетом выгоды по программе Ford Credit может достигать 585 000 рублей.

Седаны и хэтчбеки Ford Fiesta обойдутся на 75 000 рублей дешевле во всех комплектациях. Хетчбэк с 105-сильным двигателем и 5-ступенчатой МКП в базовой версии Trend при участии в госпрограмме «Первый автомобиль» или «Семейный автомобиль» можно приобрести по цене от 697 000 рублей. Хэтчбек Ford Fiesta в топовой комплектации Platinum с учетом экономии по госпрограмме «Первый автомобиль» или «Семейный автомобиль» можно приобрести дешевле на 229 000 рублей.

Более подробно о ценах и спецпредложениях по конкретным моделям и комплектациям можно узнать на сайте Ford.ru

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Фото: Артем Геодакян/ТАСС, Ford