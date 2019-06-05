Электрокроссовер Jaguar I‑Pace пока экзотика, но россияне к нему и другим электромобилям явно присматриваются. Во всяком случае, вопросы участникам тест-драйва задают в высшей степени практические.

Материалы по теме Из Петербурга в Москву на электромобиле: дешевле, но намного дольше

— Прочитал статью о поездке на электромобиле из Питера в Москву, и возник вопрос: разная ли получается стоимость зарядки в «обычном» и «быстром» режимах? И есть ли смысл заряжаться неполностью, чтобы сэкономить время?

— Стоимость киловаттов не зависит от типа зарядки. И вряд ли кто-то будет пользоваться обычной зарядкой: долго!

Если запасенного электричества хватит, чтобы наверняка доехать до конечного пункта, заряжать электромобиль до «полного» нет смысла (аналогия с традиционной заправкой: не всякий заливает бак под крышку). Главное, чтобы хватило энергии доехать до места назначения или следующей зарядной станции.

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