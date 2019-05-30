Наш новый автомобиль Zetta: все нестандартные инженерные решения

Всеми этими наработками в компании охотно делятся, выкладывая проекты дизайна и компоновки кабин на своем сайте. В Zetta заявляют, что на основе разработанной ходовой части будут создаваться электромобили категорий A, B, C и D. То есть в перспективе платформа может быть абсолютно любого размера, а установить на нее тот или иной кузов не составит особого труда.

Такая универсальность достигается за счет применения многофункциональной компактной модульной транспортной платформы. Это — изюминка проекта. Разработчики спроектировали и создали бестрансмиссионную платформу на электрических асинхронных мотор-колесах с индивидуальными контроллерами. По сути это — рама, на которой расположена аккумуляторная батарея, асинхронные мотор-колеса, рулевое управление, тормозная система и другие необходимые компоненты, включая электронные системы ABS и ESP.

Нестандартным решением стало применение не обычных электродвигателей, а мотор-колес, технология производства которых не требует дефицитных материалов и компонентов. При этом автомобиль не нужно оснащать какой-либо коробкой передач или системой полного привода. Это делает его легче, экономичнее, дешевле, в том числе в обслуживании, надежнее и просторнее внутри.

В мотор-колесе Дуюнова не используются ни магниты, ни редкоземельные металлы, а энергии оно потребляет гораздо меньше, чем обычный электродвигатель — примерно на 30–40%. Суть технологии — взаимозависимые обмотки: одна в форме звезды, а другая в форме треугольника. Такая обмотка получила название «Славянка». Кручение колеса происходит за счет асинхронности при воздействии обмоток друг на друга.

Асинхронные мотор-колеса в компании Zetta производят сами и заявляют о том, что они имеют самый высокий удельный крутящий момент при потреблении на 30–55% меньше энергии, чем у аналогов: порядка 40 Вт.ч на 1 км пути. То есть, в зависимости от установленной батареи, запас хода на одной зарядке может составлять от 200 до 560 км.

Оснастив ходовую четырьмя такими колесами, разработчики получают полноприводный автомобиль, каждое колесо которого имеет индивидуальный контроль крутящего момента, мощности и скорости вращения. То есть дополнительная установка каких-либо электронных ассистентов не требуется — все они уже есть в мотор-колесах, достаточно лишь прописать алгоритм их работы в программу управления. Это позволяет создать автомобиль с высокой степенью пассивной и активной безопасности.

Тормозная система реализована отдельно и имеет раздельные электрические и гидравлические контуры, при помощи которых происходит рекуперация энергии во время торможения. Автомобиль оснащается антиблокировочной системой ABS и системой стабилизации ESP.

К сожалению, разработчики вынуждены использовать в автомобиле аккумуляторные батареи китайского производства, так как в России их не выпускают. Именно на батарею приходится половина стоимости Zetta, и это единственный недостаток проекта.

Цех для серийного производства новых российских автомобилей уже почти готов, а его оснащение должно закончиться к зиме. Тогда же будут выпущены первые 10 автомобилей. План производства на 2020 год составляет 2000 экземпляров, а проектная мощность предприятия со временем достигнет 15 тыс. экземпляров Zetta в год.

По некоторым прогнозам, в скором времени спрос на электромобили начнет стремительно расти. В том числе и в РФ.

Почта России уже начала использовать электромобили для доставки корреспонденции.

Фото: Zetta