Четыре обреченных автопроекта новой России

Материалы по темеУАЗ Симба, Мишка, Ока-2 и другие неудачи российского автопрома
От неудач никто не застрахован. И у самых именитых компаний были проекты и модели, которые в истории сохранились как провальные.
Но здесь речь о проектах, которые были обречены на провал заведомо. Несмотря на то, что их инициаторам и иным ярым оптимистам хотелось, чтобы это было не так.
У этих проектов не было перспектив хотя бы потому, что те, кто их продвигал, порой словно забывали, что автомобиль, каким бы красивым и технически передовым он ни был, все-таки еще и товар.
Создавая нечто новое, неплохо бы прикинуть: а ждет ли этого откровения рынок? В галерее ниже отнюдь не концепты — все эти автомобили громко заявляли как предсерийные. Но и на ошибках, говорят, тоже можно учиться…
- 11 уникальных отечественных автомобилей, которые могли пойти в серию, смотрите тут.
- Авангардные проекты советских автодизайнеров — здесь.
- Фотоподборку самых провальных автомобилей XXI века вы найдете по ссылке.
- С необычными экспериментами автопроизводителей можно ознакомиться здесь.
- Фотографии автомобилей Волга, которые мало кто видел, мы собрали в этой публикации, а малоизвестных машин марки Москвич — тут.
Фото: фирмы-производители
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