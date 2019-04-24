Четыре обреченных автопроекта новой России

Обещали производство десятками тысяч в год и... пропали. «За рулем» вспоминает несбывшиеся мечты отечественных автостроителей ХХI века: Мишку, ё-мобиль, Руссо-Балт и Марусю (Marussia).

От неудач никто не застрахован. И у самых именитых компаний были проекты и модели, которые в истории сохранились как провальные.

Но здесь речь о проектах, которые были обречены на провал заведомо. Несмотря на то, что их инициаторам и иным ярым оптимистам хотелось, чтобы это было не так.

У этих проектов не было перспектив хотя бы потому, что те, кто их продвигал, порой словно забывали, что автомобиль, каким бы красивым и технически передовым он ни был, все-таки еще и товар.

Создавая нечто новое, неплохо бы прикинуть: а ждет ли этого откровения рынок? В галерее ниже отнюдь не концепты — все эти автомобили громко заявляли как предсерийные. Но и на ошибках, говорят, тоже можно учиться…





11 уникальных отечественных автомобилей, которые могли пойти в серию, смотрите тут.

Авангардные проекты советских автодизайнеров — здесь.

Фотоподборку самых провальных автомобилей XXI века вы найдете по ссылке.

С необычными экспериментами автопроизводителей можно ознакомиться здесь.

Фотографии автомобилей Волга, которые мало кто видел, мы собрали в этой публикации, а малоизвестных машин марки Москвич — тут.

Фото: фирмы-производители