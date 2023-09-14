Китайских автопроизводителей обвинили в нечестной конкуренции
Европа намерена поставить барьер на ввоз китайских иномарок. Там считают, что из-за государственных субсидий, которые получают китайские производители электрокаров, они имеют возможность демпинговать по цене, что порождают ситуацию нечестной конкуренции.
«Глобальные рынки сегодня заполнены дешевыми китайскими электромобилями. И цены на них искусственно установлены на низком уровне благодаря государственным субсидиям. Это создает перекос на наших рынках. И так как мы не признаем эти перекосы внутри нашего рынка, мы не признаем их извне», — отметила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.
Она добавила, что в отношении электромобилей из Китая будет проведено расследование.
Известно, что правительство КНР использует различные механизмы поощрения производства электрических машин, в том числе субсидии для покупателей и производителей электрокаров.
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Источник: ТАСС
Фото: Unsplash, Depositphotos
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