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Китайских автопроизводителей обвинили в нечестной конкуренции

В Европе уверены, что госсубсидии на китайские авто вредят рынку

Европа намерена поставить барьер на ввоз китайских иномарок. Там считают, что из-за государственных субсидий, которые получают китайские производители электрокаров, они имеют возможность демпинговать по цене, что порождают ситуацию нечестной конкуренции.

«Глобальные рынки сегодня заполнены дешевыми китайскими электромобилями. И цены на них искусственно установлены на низком уровне благодаря государственным субсидиям. Это создает перекос на наших рынках. И так как мы не признаем эти перекосы внутри нашего рынка, мы не признаем их извне», — отметила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

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Она добавила, что в отношении электромобилей из Китая будет проведено расследование.

Известно, что правительство КНР использует различные механизмы поощрения производства электрических машин, в том числе субсидии для покупателей и производителей электрокаров.

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Источник: ТАСС

Фото: Unsplash, Depositphotos

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За РулемПономарева Дарина
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