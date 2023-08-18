Иномарка из Грузии? Теперь это невозможно!

Грузия окончательно перекрыла поставки машин в Россию

Вслед за ограничением экспорта из Грузии в Россию американских автомобилей с мотором от 1,9 л (а также гибридов и электромобилей), грузинская сторона перекрыла поставки в РФ вообще любых машин. Запрет затрагивает и реэкспортные авто из Армении. Источник сообщает, что пограничники уже сейчас не пропускают через Верхний Ларс в Россию любые ТС.

После событий февраля 2022-го Грузия нарастила экспорт машин в Россию, но еще больше – в Армению. Потому что российские экспортеры привозили машину в Грузию, перегоняли в Армению, растаможивали и отправляли в Россию самым коротким путем – через Верхний Ларс в Грузии.

Так в РФ ввозились, в основном, дорогие автомобили из США и ОАЭ, но они не всегда были качественными. К тому же грузинская таможня начала создавать проблемы торговцам еще задолго до официально объявленных ограничений, и поток начал слабеть еще весной.

Предположительно, после появления запрета на поставки через Грузию машины более активно пойдут через Казахстан и Киргизию. По мнению некоторых участников рынка, на ценах ситуация тоже особо не скажется, гораздо сильнее могут повлиять ослабление рубля и повышение утильсбора.

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Источник: Коммерсант

Фото: Depositphotos