#
Дача/отпускIQ-тестПомощь автоюристаКрымКитайские автоПараимпортС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Конкурент внедорожника Tank поступил в продажуКонкурент внедорожника Tank поступил в продажу
Стали известны цены на новый кроссовер Chery –...
Иномарка из Грузии? Теперь это невозможно!Иномарка из Грузии? Теперь это невозможно!
Грузия окончательно перекрыла поставки машин в...
Крупнейший в мире производитель катализаторов продал свой бизнес в РоссииКрупнейший в мире производитель катализаторов продал свой бизнес в России
Ъ: Британской Johnson Matthey продал свой...

Иномарка из Грузии? Теперь это невозможно!

Грузия окончательно перекрыла поставки машин в Россию

Вслед за ограничением экспорта из Грузии в Россию американских автомобилей с мотором от 1,9 л (а также гибридов и электромобилей), грузинская сторона перекрыла поставки в РФ вообще любых машин. Запрет затрагивает и реэкспортные авто из Армении. Источник сообщает, что пограничники уже сейчас не пропускают через Верхний Ларс в Россию любые ТС.

Экспертиза «За рулем»: могут ли охлаждающие жидкости загубить мотор?
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
БАМ: история трудового подвига

После событий февраля 2022-го Грузия нарастила экспорт машин в Россию, но еще больше – в Армению. Потому что российские экспортеры привозили машину в Грузию, перегоняли в Армению, растаможивали и отправляли в Россию самым коротким путем – через Верхний Ларс в Грузии.

Renault Duster 2011-2020: полный список неисправностей

Так в РФ ввозились, в основном, дорогие автомобили из США и ОАЭ, но они не всегда были качественными. К тому же грузинская таможня начала создавать проблемы торговцам еще задолго до официально объявленных ограничений, и поток начал слабеть еще весной.

Предположительно, после появления запрета на поставки через Грузию машины более активно пойдут через Казахстан и Киргизию. По мнению некоторых участников рынка, на ценах ситуация тоже особо не скажется, гораздо сильнее могут повлиять ослабление рубля и повышение утильсбора.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Коммерсант

Фото: Depositphotos

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 1
Поделиться:
Оцените материал:
0