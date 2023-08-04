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Утильсбор подняли – что будет с ценами на авто?

Повышение утилизационного сбора может привести к тому, что Лады и Моcквичи подорожают на 100 тысяч рублей.

В России подняли утильсбор на зарубежные автомобили

Разговоры о новых ставках утильсбора, взимаемого с каждого продающегося в стране автомобиля, активно шли несколько месяцев. Для колесных тракторов повышение ставок уже произошло – с 1 июля. А с 1 августа в несколько раз подняли утильсбор на машины, ввозимые в страну для последующей продажи. Отечественную автотехнику пока оставили в покое. Надолго ли?

В числе инициаторов процесса – президент АВТОВАЗа Максим Соколов и министр промышленности Денис Мантуров. Речь идет, как нетрудно догадаться, о защите российских производителей от экспансии китайских компаний и параллельного импорта.

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Зачем нужен утилизационный сбор?

Авторынок ожидал роста, но это не сбудется. И вот почему

Утилизационный сбор ввели в 2012 году как противовес вступлению в ВТО и обусловленному этим снижению ввозных таможенных пошлин. Обложили сначала только импортеров, но вскоре и наших производителей. Утильсбор стал главным стимулом локализации – предприятия заинтересованы заменять максимум импортных компонентов своими.

За продукцию, набирающую определенное количество «локализационных баллов», государство частично или полностью компенсирует утильсбор субсидиями. Самый локализованный товар более конкурентоспособен по ценам.

А величина утильсбора за десять лет сильно выросла – это значительная доля в стоимости машин. И, конечно, к утилизации де-факто отношения он уже не имеет. Например, утилизационный сбор за автомобили с двигателем объемом до двух литров сейчас составляет около 178 тысяч рублей.

КАК СЧИТАЮТ

Утильсбор. Взимают и за производимые в стране автомобили, и за ввозимые – новые и подержанные. Сумма сбора для легковых машин (категория М1) – базовая ставка 20 000 рублей, умноженная на коэффициент. Коэффициент зависит от возраста (новые или старше трех лет) и объема двигателя.

С 1 августа коэффициент для любой новой машины с двигателем от 1 до 2 л составляет 15,03, с двигателем от 2 до 3 л – 42,24. Что дает 300 600 и 840 800 рублей соответственно.

Для физлиц объем двигателя не играет роли, только возраст, коэффициенты понижающие, и они не изменились – 0,17 (новые) и 0,26 (старше трех лет). Это дает сумму в 3,4 или 5,2 тысячи рублей. Но ввели ограничение – ввоз не более одного автомобиля в год, а захотите в течение года продать его – платите утильсбор по полным ставкам.

Локализация. Выражается в баллах. В зависимости от показателя определяется размер субсидии, а также участие завода в иных программах господдержки.

По текущей сетке для получения субсидий автомобиль в 2023–2024 году должен набирать 2537 баллов, затем планку повысят до 3701 балла, а в 2028 году – до 5400. Лада Веста NG набирает сейчас около 5000. При «новых тарифах» потеряет 2500 баллов.

Баллы считают по перечню на 28 страницах, учитывая все отечественные материалы, компоненты и технологические операции, использованные в производстве. Наибольшие баллы дают окраска (500), сварка (400), штамповка кузовных деталей (300), изготовление двигателей и коробок передач. А, например, руль много не даст: изготовление каркаса и литье – 10 баллов, обивка – 5 баллов, обивка российским материалом – еще 5 баллов.

Кому повредит утильсбор?

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Если ставки утильсбора поднимут и для машин, выпускаемых в России, повышение цен их тоже коснется. Пострадавшими в первую очередь станут Москвич и липецкий Моторинвест, собирающие китайские DongFeng под другими названиями.

Необратимо вырастет в цене и новинка Лады – кроссовер X Cross 5, являющий собой китайский же FAW.

Всё, что не получит субсидий, подорожает. Хотя цены, честно говоря, и без того кусачие.

Но, похоже, и исконно российские модели подорожают, поскольку Минпромторг подготовил изменения в порядок оценки локализации. В частности, планируют обесценить самые «дорогие» операции – штамповку, сварку и окраску кузовов.

Не только АВТОВАЗу важно, чтобы Гранта и Веста были локализованы в достаточной степени. Нам тоже не хочется, чтобы они в рознице сильно подорожали.

Прогноз «За рулем»

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По предварительным оценкам, основные модели АВТОВАЗа при новой методике подсчета потеряют 1500–2500 баллов локализации. И, не исключено, утратят полноразмерные субсидии – так что заводская цена неизбежно вырастет.

У УАЗа тоже есть такой риск, но он ниже.

Реакцией было письмо Объединения автопроизводителей России в адрес главы Минпромторга: перераспределение баллов в пользу отсутствующих в России технологий оставит автопром без дополнительных средств на скорейшее освоение этих самых технологий. С другой стороны, если нет крайней нужды – точно ли заводы этим займутся? Купить китайский вариатор проще и быстрее.

Возможных вариантов пока что слишком много. А Лады всё равно будут дорожать. Вопрос лишь в том, по каким причинам.

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За РулемЗиновьев Сергей
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