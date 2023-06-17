Новый кроссовер Lada X-Cross 5: производство стартовало в Санкт-Петербурге

Соглашение о партнерстве между АВТОВАЗом и китайским концерном FAW было подписано 20 декабря прошлого года. Тогда же началась подготовка площадки.

В торжественном перезапуске бывшего завода Nissan приняли участие вице-премьер – глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, президент АВТОВАЗа Максим Соколов, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий.

Модель Lada X-Cross 5 (перелицованный FAW Bestune T77) сразу запустили на серийной сборочной линии. Это позволит в будущем быстро перейти на выпуск автомобилей полного цикла. По сути, сборочное производство уже готово, сообщил журналистам исполнительный директор завода Лада в Санкт-Петербурге Сергей Захарченко.

Сейчас машины собирают из машинокомплектов, которые привозят из Китая. Доставляют их смешанным маршрутом – морем и по железной дороге, чтобы избежать рисков в дальнейшем. Поставщик один – партнер FAW. В дальнейшем есть планы по локализации производства.

В одном контейнере помещается приблизительно 3,2 машинокомплекта. Поставка от двери до двери занимает от 30 до 45 дней, в зависимости от маршрута, а процесс сборки – 3 часа.

На начальном этапе завод будет собирать 6 автомобилей в час. При этом его мощности позволяют делать до 22 машин в час.

Стандарты по качеству на заводе те же, что и при Ниссане. После ухода японского производителя на заводе осталось 1,5 тыс. человек (было 2,2 тыс.). Перед руководством стоит задача сохранить эту команду и двигаться дальше.

В этом году на заводе в Санкт-Петербурге планируют собрать 10 тыс. автомобилей. В следующем году планируется освоить еще две модели, включая седан класса D. Суммарно по всем трем машинам план производства на 2024 год составляет 30 000, на 2025-й – 50 000 штук.

На сегодняшний день на российском предприятии собирают кроссоверы белого, красного и черного цветов, но в планах еще серебристый.

Первую Lada X-Cross 5 заказал лично для себя глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий. В широкую продажу модель поступит в третьем квартале этого года.

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Источник, фото: «За рулем»