Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Пересадить депутатов на отечественные авто: россияне голосуют «за»Пересадить депутатов на отечественные авто: россияне голосуют «за»
Три четверти опрошенных поддерживают инициативу...
На дороги наносят синюю разметку: для чего она нужнаНа дороги наносят синюю разметку: для чего она нужна
Нанесение цветной разметки началось со столицы....
АВТОВАЗ отдал КАМАЗу акции основного поставщика компонентов. И что теперь?АВТОВАЗ отдал КАМАЗу акции основного поставщика компонентов. И что теперь?
Сделка не повлияет на взаимоотношения с...

Утильсбор на автомобили предложено отменить

Его повышение с 1 августа спровоцирует резкий рост цен на автомобильном рынке.

Автомобиль с системой ночного видения на тестах «За рулем»

Депутат Госдумы Сергей Миронов считает, что утилизационный сбор на автомобили в России необходимо отменить. По его мнению, решение правительства о повышении ставки сбора для ввозимых в страну машин вызовет резкий рост цен на авторынке.

Миронов напомнил, что первоначально утильсбор был введен после вступления России в ВТО. Тогда властям пришлось снижать ввозные пошлины, и для возмещения потерь бюджета был придуман новый налог, подчеркнул парламентарий и предложил свое решение вопроса.

ТОП-5 китайских автобрендов: какой выбрать
БАМ: история трудового подвига
Какое топливо подходит для российских условий

Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!
Надо не повышать утильсбор, а отменить его вовсе, а для иномарок ввести «нормальные» ввозные пошлины, с тем расчетом, чтобы общие затраты импортеров не выросли. Так мы и нашим предприятиям поможем пережить падение рубля», – подчеркнул Миронов.

Ранее с предложением отложить увеличение утильсбора в Правительство России обратилась Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД). Дилеры считают эту меру преждевременной, поскольку по сравнению с показателями 2021 года авторынок восстановился лишь наполовину.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Telegram Сергея Миронова

Фото: Unsplash

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемПономарева Дарина
Поделиться:
Оцените материал:
-1