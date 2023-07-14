Утильсбор на автомобили предложено отменить

Его повышение с 1 августа спровоцирует резкий рост цен на автомобильном рынке.

Депутат Госдумы Сергей Миронов считает, что утилизационный сбор на автомобили в России необходимо отменить. По его мнению, решение правительства о повышении ставки сбора для ввозимых в страну машин вызовет резкий рост цен на авторынке.

Миронов напомнил, что первоначально утильсбор был введен после вступления России в ВТО. Тогда властям пришлось снижать ввозные пошлины, и для возмещения потерь бюджета был придуман новый налог, подчеркнул парламентарий и предложил свое решение вопроса.

Надо не повышать утильсбор, а отменить его вовсе, а для иномарок ввести «нормальные» ввозные пошлины, с тем расчетом, чтобы общие затраты импортеров не выросли. Так мы и нашим предприятиям поможем пережить падение рубля», – подчеркнул Миронов.

Ранее с предложением отложить увеличение утильсбора в Правительство России обратилась Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД). Дилеры считают эту меру преждевременной, поскольку по сравнению с показателями 2021 года авторынок восстановился лишь наполовину.

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Источник: Telegram Сергея Миронова

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