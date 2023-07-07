В России с 1 августа проиндексируют утильсбор на автомобили. Кого это коснется

В среднем, ставка утилизационного сбора будет увеличена в 1,7-3,7 раза на легковые авто.

Утилизационный сбор на легковые и легкие коммерческие автомобили, грузовики, а также автобусы с 1 августа проиндексируют.

В среднем, ставка утильсбора будет увеличена в 1,7-3,7 раза на легковые авто, в 2,5-3,4 раза – на легкие коммерческие автомобили, в 1,7 раза – на грузовики, следует из сообщения Минпромторга.

Индексация не затронет физлиц, импортирующих авто с двигателем объемом до 3 л для личного пользования.

Для них продолжит действовать льготный тариф:

за автомобили до трех лет – 3,4 тыс. рублей

за автомобили старше трех лет – 5,2 тыс. рублей.

Полную ставку утилизационного сбора будут уплачивать граждане, ввозящие импортный автомобиль после 1 августа 2023 года, которые собираются перепродать его на территории РФ в течение одного года с даты ввоза.

Информация о проведении оплаты утильсбора будет размещена на официальном сайте АО «Электронный паспорт». После оплаты полного утильсбора автомобиль может быть зарегистрирован на нового собственника.

На стоимость отечественных автомобилей индексация утильсбора не повлияет.

Комментарий АВТОВАЗа:

«Повышение утилизационного сбора не повлияет на ценовую политику АВТОВАЗа в связи с высокой локализацией всех автомобилей Lada. Это также даст нам возможность создавать новые привлекательные модели для российского и экспортных рынков.

Более того, принятое решение позволит сохранить более 1 миллиона рабочих мест в российском автопроме и компонентной отрасли, а также приведет к трансферу технологий и развитию компетенций в индустрии».

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Источник: по материалам информагентств и АВТОВАЗа

Фото: Андрей Махонин/ТАСС