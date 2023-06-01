Глава автоконцерна рассказал, как повышение утильсбора отразится на стоимости машин
КАМАЗ и АВТОВАЗ считают необходимым поднять утилизационный сбор на автотехнику. Об этом 31 мая гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин и президент АВТОВАЗа Максим Соколов рассказали на коллегии Минпромторга.
Утильсбор повышать надо, мы готовы взять на себя обязательство не поднимать цены до конца года», – сказал Когогин, имея в виду седельные тягачи и самосвалы КАМАЗа.
Сейчас размер сбора на грузовую технику массой от 20 до 50 т составляет 1 млн и 1,3 млн руб. соответственно.
Когогин затруднился сказать, когда будет принято решение об индексации утильсбора, но отметил, что это «надо было сделать давно». Дело в том, что нынешний размер сбора давно перестал сдерживать импортеров автотехники, что снижает конкурентоспособность отечественной продукции.
Справка
С 2012 года утильсбор взимается в России как разовый платеж на каждую единицу выпущенной и ввезенной автотехники. Размер сбора рассчитывается через умножение базовой ставки (от 20 тыс. до 172,5 тыс. рублей в зависимости от вида техники) на повышающий коэффициент и зависит от объема двигателя, массы и возраста транспортного средства. Компании, выпускающие автомобили в России, получают промсубсидии от государства, компенсирующие расходы на утильсбор.
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Источник: Interfax
Фото: depositphotos.com
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