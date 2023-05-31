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Раскрыта первая модель АВТОВАЗа, выпущенная на бывшем заводе Nissan

Официальный запуск производства запланирован в дни проведения ПМЭФ.

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Первой моделью, которую в июне начнут выпускать на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге, станет Lada X-Cross 5. Как сообщается в материалах Минпромторга РФ к итоговой коллегии министерства, в течение двух лет на площадке планируется начать выпуск еще двух новинок.

В рамках ПМЭФ АО «АВТОВАЗ» совместно с крупным китайским индустриальным партнером запустит производство на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербyрге. Первая модель, которая сойдет с конвейера в июне 2023 года, – Lada X-Cross 5. В течение двух лет планируется запуск в производство еще двух моделей», – говорится в документе.

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Источник: Прайм

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