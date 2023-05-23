АВТОВАЗ анонсировал старт производства на заводе в Петербурге

Название китайского партнера пока не раскрывается.

АВТОВАЗ запустит конвейерную линию по сборке автомобилей на заводе в Санкт-Петербурге вместе с китайским партнером во время проведения Петербургского экономического форума (ПМЭФ). Форум пройдет с 14 по 17 июня 2023 года.

В скором времени, на ближайшем Петербургском международном экономическом форуме, на бывшем заводе Nissan, а теперь на заводе „Лада Санкт-Петербург“ будет осуществлен запуск конвейерной линии по сборке автомобилей нашего совместного с китайскими производителями концерна. Какого – скажу позже», – сообщил глава АВТОВАЗа Максим Соколов.

На бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге АВТОВАЗ локализует производство нового семейства автомобилей Lada, которое будет называться X-Cross. Планируется выпускать несколько новых моделей сегментов C и D.

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Источник: ТАСС

Фото: АВТОВАЗ