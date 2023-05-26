АВТОВАЗ собрал первую партию кроссоверов Lada X-Cross 5

Шпионские фотографии с товарной площадки опубликованы в Сети.

Кроссовер Lada X-Cross 5, фактически являющий собой FAW Bestune T77 с иными шильдиками, АВТОВАЗ представил в апреле текущего года. Старт производства на бывшем заводе Nissan (ныне «Лада Санкт-Петербург») был анонсирован в течение следующих двух месяцев.

Судя по последним неофициальным данным, этот план уже реализуется. Первые полностью собранные машины сфотографированы на площадке-накопителе на территории указанного завода.

По технической части Lada X-Cross 5 идентичен «исходнику», за исключением разве что мощности двигателя: для попадания в выгодный налоговый сегмент мощность 1.5 турбо «уронят» со 160 л.с. примерно до 149 л.с. Крутящий момент к передним колесам передает 7-ступенчатый робот.

Длина кузова Lada X-Cross 5 составляет 4,6 метра. Ориентировочные одноклассники - Skoda Kodiaq и Kia Sportage. Но конкурировать Lada X-Cross 5 будет с китайскими кроссоверами и их производными, такими как Haval Jolion, Москвич 3.

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Источник: Русские автомобили

Фото: https://vk.com/rusautomobile, «За рулем»