#
ПараимпортДача/отпускСделано в РФНовая VestaЗабавная авторекламаС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиШтрафыПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиАвтокаталогПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
АВТОВАЗ собрал первую партию кроссоверов Lada X-Cross 5АВТОВАЗ собрал первую партию кроссоверов Lada X-Cross 5
Шпионские фотографии с товарной площадки...
И Michelin тоже ушелИ Michelin тоже ушел
Компания продала шинный бизнес в России...
У китайских машин оказался фальшивый экоклассУ китайских машин оказался фальшивый экокласс
Формально указан Евро-5, но при проверке...

АВТОВАЗ собрал первую партию кроссоверов Lada X-Cross 5

Шпионские фотографии с товарной площадки опубликованы в Сети.

За РулемНовая Lada Vesta: все цены и комплектации

Кроссовер Lada X-Cross 5, фактически являющий собой FAW Bestune T77 с иными шильдиками, АВТОВАЗ представил в апреле текущего года. Старт производства на бывшем заводе Nissan (ныне «Лада Санкт-Петербург») был анонсирован в течение следующих двух месяцев.

Судя по последним неофициальным данным, этот план уже реализуется. Первые полностью собранные машины сфотографированы на площадке-накопителе на территории указанного завода.

За Рулем

За РулемКак не загубить двигатель некачественным масломЗа РулемСамая забавная реклама автомобилей в истории (+опрос)За РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

За РулемСуперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

По технической части Lada X-Cross 5 идентичен «исходнику», за исключением разве что мощности двигателя: для попадания в выгодный налоговый сегмент мощность 1.5 турбо «уронят» со 160 л.с. примерно до 149 л.с. Крутящий момент к передним колесам передает 7-ступенчатый робот.

Длина кузова Lada X-Cross 5 составляет 4,6 метра. Ориентировочные одноклассники - Skoda Kodiaq и Kia Sportage. Но конкурировать Lada X-Cross 5 будет с китайскими кроссоверами и их производными, такими как Haval Jolion, Москвич 3.

За Рулем
  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Русские автомобили

Фото: https://vk.com/rusautomobile, «За рулем»

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 1
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0