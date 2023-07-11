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Повышение утильсбора следует отложить: автодилеры обратились к Мишустину

По их мнению, до полного восстановления российскому авторынку еще далеко.

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Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) выступила с обращением к правительству России с просьбой отложить увеличение утилизационного сбора. Дилеры считают эту меру преждевременной, поскольку по сравнению с показателями 2021 года авторынок восстановился лишь наполовину.

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Принятое постановление правительства <...> повлечет ряд негативных последствий, которые незамедлительно нанесут существенный, значительный урон российскому автомобильному рынку», — говорится в обращении РОАД.

Среди таких последствий отмечается сокращение ввоза автомобилей из Китая, невозможность восстановления объемов продаж до средних нормальных значений в ближайший год, снижение покупательской способности населения и ряд других.

По мнению автодилеров, повышение утилизационного сбора следует рассматривать лишь при достижении объема продаж в 1,6-1,7 млн автомобилей в год.

Напомним, утильсбор на новые и подержанные автомобили будет проиндексирован с 1 августа текущего года. Для легковых машин ставка вырастет в 1,7-3,7 раза, для легких коммерческих — в 2,5-3,4 раза, для грузовиков — в 1,7 раза.

Источник: РОАД

Фото: Depositphotos

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