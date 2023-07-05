Утильсбор на ввозимые машины повысят. Как это отразится на ценах

Совфед предлагает поднять в РФ утильсбор на машины, перепродаваемые в течение трех лет после ввоза, сообщила Валентина Матвиенко во время встречи сенаторов с премьером Михаилом Мишустиным.

Таким образом, в Совете Федерации поддержали идею АВТОВАЗа о повышении утильсбора на автомобили для юридических и физических лиц. Однако ограничились машинами, которые будут перепроданы в течение трех лет после ввоза.

Мишустин пообещал, что вопросы по утильсбору будут в ближайшее время рассмотрены правительством.

Утильсбор платится за все ввезенные и произведенные в РФ автомобили, но локальным игрокам он компенсируется в зависимости от локализации. Средства от утильсбора частично идут на господдержку спроса в автопроме.

Повышением утильсбора власти пытаются защитить внутреннего производителя, но это может ударить по покупателям. Дилеры ввозят по параллельному импорту или напрямую от автоконцернов автомобили для перепродажи. И дополнительные расходы будут включаться в розничную цену.

Мнение эксперта

Сергей Мозгунов, директор по развитию департамента продаж новых автомобилей «Рольф»:

– На данный момент утилизационный сбор, уплачиваемый при ввозе на физическое лицо, на порядок меньше, чем на юрлицо. Разница на наиболее популярные машины может составить около 150 тыс. рублей.

Предложение Совфеда, безусловно, отразится на конечной стоимости, эти дополнительные затраты перейдут на покупателя или владельца, но кардинально на рынок не повлияют. Цены оперативно скорректируются, так как с учетом курса стоимость закупки вырастет на всех рынках. В зависимости от реакции покупателей будет корректироваться и количество поставок. Клиент сразу не будет готов платить на 10% больше, но если курс стабилизируется и рынок привыкнет к новой цене, то следом будет и рост спроса, а заодно и предложения.

Ведь по-прежнему существует дефицит новых машин. Поэтому даже при увеличении цены рынок новых автомобилей будет расти и дальше.

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Источник: «Интерфакс»

Фото: Андрей Махонин/ТАСС