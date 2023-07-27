100 тысяч дадут каждому покупателю автомобиля (но это неточно)

С таким предложением выступила Российская ассоциация автомобильных дилеров.

Российская ассоциация автомобильных дилеров (РОАД) предложила выплачивать за сдаваемые в утиль автомобили по 100 тысяч рублей.

Тем самым в стране возобновится программа утилизации старых автомобилей. Получаемые деньги в виде сертификатов можно будет потратить на покупку нового автомобиля отечественного производства.

При сегодняшних ценах компенсация в таком размере погоды при покупке нового автомобиля не сделает. Только если речь идет о самой дешевой версии Лады Гранты или сопоставимого по стоимости автомобиля.

Инициатива, кажется, требует доработки. В этом уверен главный редактор журнала «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Максим Кадаков.

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

— Я предложил РОАД слегка модернизировать эту инициативу – и компенсировать 100 тысяч рублей КАЖДОМУ покупателю российских автомобилей.

Дело в том, что при нынешних ценах обладатель хлама, который не жаль сдать в утиль, не в состоянии купить новую машину – и 100 тысяч рублей ему не помогут, хотя это приятная добавка. Поэтому помогать нужно всем, кто готов сейчас поменять свой старый, работоспособный и вполне живой автомобиль на новый – более безопасный, современный, экологически чистый. Продать или сдать в трейд-ин свой автомобиль – и купить новый.

Только АвтоВАЗ должен выпустить в этом году 400 тысяч автомобилей. Если за каждую купленную Ладу выплачивать 100 тысяч рублей, потребуется 40 миллиардов. Подъемные для государства деньги, которые вернутся в казну в виде налогов всех уровней.

Причем пойдут эти 40 миллиардов на реальную помощь людям, конкретным покупателям, а не на красивую жизнь страховых компаний и банков. А если этой помощи кому-то недостаточно, то каждый покупатель сам вправе взять автокредит – если захочет.

Понятно, что 40 миллиардов – сумма приличная. Ее можно сократить более тонкими настройками. Например, компенсировать 100 тысяч рублей только:

при покупке автомобилей с глубокой степенью локализации,

или при покупке автомобилей ценою до 1 млн рублей,

или при покупке только Гранты, самого дешевого российского автомобиля.

И так далее. То есть, это настраиваемый параметр, который можно регулировать. Главное – сохранить принцип: реальная финансовая помощь покупателям российских автомобилей.

И, конечно же, нужно следить за тем, чтобы под эту программу заводы и дилеры не подняли цены на те же 100 тысяч рублей.

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Фото: Depositphotos