Китайцы скопировали российского «Терминатора»

Российская боевая машина поддержки танков «Терминатор» оказалась настолько эффективной, что ее аналоги начали разрабатывать и в других странах.

В Китае брата «Терминатора» назвали QN-506. Эта машина весит 30 тонн («Терминатор» – 48 тонн), а ее экипаж составляет три человека (у «Терминатора» – пять). Длина QN-506 достигает 6,2 метра (длина «Терминатора – 7,2 метра), а максимальная скорость – 50 км/ч (у «Терминатора» – 65 км/ч).

QN-506, которого разработчики зовут «новым королем сухопутной войны», – пока лишь проект машины огневой поддержки. Не исключено, что какие-то параметры могут измениться, но пока они вот такие.

В основе китайской машины – китайский же танк «Тип 59», созданный на основе советского Т-54 (отсюда и разница массы и габаритов с российским «Терминатором», который построен на базе Т-90, на которой создан и танк «Прорыв»).

Китайский брат «Терминатора» – QN-506

Боевой модуль QN-506 установлен в вынесенной за пределы корпуса рубке. На модуле есть камеры и прочие системы поиска и обнаружения целей, контролируемые компьютеризированной системой управления. В салоне установлены экраны, на которые выводятся картинки с разведывательного БПЛА и с системы кругового обзора самой машины.

Броня рубки составляет всего 30 мм, но людей в ней нет, и это не представляет опасности для экипажа. Фронтальная броня усилена динамической защитой типа FY-2.

БМПТ «Терминатор»

Боевой модуль ZPT-99, установленный на машину огневой поддержки, оснащен автоматической 30-мм пушкой ZPZ-02 (аналог российской 2А72) и спаренным с ней пулеметом Тип 86 калибром 7,62 мм.

Для уничтожения танков есть четыре 151-мм управляемые ракеты с тандемной кумулятивной боевой частью. Они работают по принципу «выстрелил и забыл», а также могут атаковать технику противника сверху (в традиционно менее защищенную заднюю часть). Есть также 20 управляемых кумулятивных ракет калибра 70 мм.

За рубкой имеются два отсека, в которых находятся 4 ракетные установки для запуска барражирующих боеприпасов S-570.

По бокам боевой машины установлены 6 (по 3 с каждой стороны) гнезд активной противопехотной системы. Она уничтожит любого, кто каким-то образом все-таки смог подобраться к машине.

Надо полагать, что боевые машины типа «Терминатора» в ближайшие годы будут разрабатываться и в других странах. Но пока «Терминатор» остается уникальной действующей разработкой, к тому же много раз проверенной в зонах ведения боевых действий.

Фото: Вадим Крючков, Zuma/TASS, Военная Техника Мира