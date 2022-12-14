Названа самая грозная техника СВО

За ее захват командование ВСУ обещает награду.

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Во время боев главной техникой наступления остаются танки, но сегодня речь не о них, а о тех машинах, которые идут следом и прикрывают. Это «Терминаторы».

Как рассказал командир экипажа машины 3-го армейского корпуса Западного военного округа, во время одного из боев военнослужащие ВСУ сбежали от российских БМПТ «Терминатор». Поняв же, что из себя представляют эти боевые машины в действии, командование ВСУ назначило награду тем, кто сумеет захватить «Терминатора».

«В один из последних выездов был бой, практически окоп противника был растоптан, противник бежал при виде „Терминатора“. Для них это незнакомая машина и непонятная», — цитирует командира РИА «Новости».

Два «Терминатора» сопровождают колонну танков (первая и третья машины в колонне)

Водитель другого «Терминатора» рассказал, что противник желает заполучить себе такую же технику, но ее можно только «затрофеить», так как аналогичных машин в других армиях мира просто нет. «Затрофеить» же «Терминатора» невозможно. И вот почему.

По своему назначению, это — машина прикрытия танков, но «Терминатор» может вести боевые действия и в одиночку. Для этого он оснащен всем необходимым.

«Терминатор» создан на шасси танка Т-90, а его вооружение обеспечивает невероятную плотность огня. Основная часть его установлена в необитаемой башне и вынесено за пределы брони ради безопасности экипажа. Вооружение «Терминатора» следующее:

2 скорострельные пушки 2А42 калибром 30 мм,

4 управляемые ракеты,

пулемет 7,62 мм в боевом модуле,

2 гранатомета АГС-17 в надгусеничных нишах.

А вот какую плотность огня обеспечивает это вооружение:

пушки 2А42 поражают легкобронированную технику на расстоянии до 1,5 км и живую силу на расстоянии до 4 км, боекомплект — 900 осколочно-фугасных и бронебойных снарядов, скорострельность — 600 выстрелов в минуту;

ракеты «Атака» имеют лазерное наведение и способны поражать технику и укрепления, бронепробиваемость которых достигает 950 мм;

боекомплект пулемета 7,62 мм составляет 2000 патронов, а сам пулемет имеет скорострельность 650 выстрелов в минуту и прицельную дальность 1,5 км;

гранатометы АГС-17Д стабилизированы в двух плоскостях, что позволяет вести прицельный огонь на ходу, боекомплект — по 300 выстрелов на каждый гранатомет (итого 600), скорострельность — 50–100 выстрелов в минуту одиночными и 350 выстрелов в минуту очередями. Прицельная дальность — 1,5 км.

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Всем этим управляет экипаж из 5 человек: механик-водитель, наводчик, командир и два стрелка гранатометов.

Благодаря вооружению и современным технологиям «Терминатор» способен зачищать от сил противника огромные территории, в радиусе 1,5 и более километров.

После нескольких минут боя «трофеить» «Терминатор» будет просто некому.

Характеристики БМПТ Терминатор

Длина/ширина/высота 7200/3800/3440 мм

Дорожный просвет 406 мм

Экипаж 5 человек

Масса 48000 кг

Максимальная скорость 70 км/ч

Запас хода по шоссе 550 км

Двигатель дизельный (многотопливный) с турбонаддувом

Модель В-92С2

Конфигурация V12

Рабочий объем 38,8 л

Мощность 736 кВт/1000 л.с. при 2000 об/мин

Подвеска индивидуальная торсионная

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Фото: Вадим Крючков, Zuma/TASS