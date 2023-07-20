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Новый бронемобиль «Дрок» появился в зоне СВО

Он способен вести непрерывный огонь на протяжении 40 минут.

Самая выносливая машина в зоне СВО

Ростех передал в войска первую партию новых самоходных минометов «Дрок» (оснащены комплексом 2С41).

Он создан на базе бронеавтомобиля «Тайфун». Машина имеет дорожный просвет 420 мм, V-образное днище для рассеивания энергии взрыва, комбинированную защиту из керамической брони, под которой находится броневая сталь. «Тайфун» выдерживает детонацию мощностью до 8 кг тротила под любым колесом.

«Тайфун оснащается камазовским 350-сильным дизелем, благодаря которому 13,5-тонный автомобиль способен развивать скорость до 100 км/ч. Также машина легко преодолевает броды глубиной до 1,75 метра.

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Новая версия «Дрок» предназначена для подавления живой силы и легкой бронетехники, а также для ослепления наблюдательных пунктов, освещения территории и создания дымовых завес.

Комплекс 2С41 смонтирован в броневой башне и укомплектован механизированными приводами наведения, а также современной системой управления огнем.

Как защитить бронетехнику: на основе опыта СВО

«Дрок» обладает очень высокой скорострельностью, делая более 10 выстрелов в минуту. Боекомплекта на борту хватает на 40 минут непрерывного огня.

Для ведения огня экипажу не нужно покидать автомобиль, оставаясь под защитой брони. Переход же их походного положения в боевое занимает менее минуты. Благодаря этому «Дрок» может быстро занимать огневую позицию и так же быстро ее покидать, что повышает защищенность экипажа.

Фото: Telegram-канал Dambiev

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За РулемКирилл Панов
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