Морские беспилотники Киев получает из Великобритании, которая должна отдавать себе отчет, для каких целей они нужны Зеленскому.

Как рассказал военный эксперт полковник Виктор Баранец, Крымский мост имеет многоступенчатую защиту, работающую в двух режимах: «предупреждение» и «интенсивное предупреждение».

Используются гидроакустический, радиолокационный и тепловизионный каналы, а контроль осуществляется в автоматическом режиме.

При обнаружении объектов в 300 метрах от моста включается звуковой сигнал, если объект на расстоянии 100 или менее метров, то сигнал становится интенсивнее. В случае, если это подводный пловец, то он испытывает жуткие боли из-за сигнала.

Но атака проводилась беспилотниками. И нельзя исключать причастность к атаке американского разведывательно-ударного беспилотника MQ-9 Reaper, который был поблизости. Он оснащен лазерным дальномером для наведения систем вооружения и мог вести морские беспилотники.

Засечь полупогруженные беспилотники в море сложно, как и точно навести на них системы РЭБ для деактивации.

Запустить беспилотники мог любой корабль НАТО, проходящий по Черному морю. Также их могли отправить с базы ВМСУ в Очакове – там англичане учат украинских военных управлять беспилотниками.

Откуда теперь будут брать технику для Украины? Запасы НАТО истощились. Теперь ради поставок придется разоружать армии НАТО. Или…

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Источник: КП

Фото: Минобороны РФ