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Чем атаковали Крымский мост и почему это сработало

Морские беспилотники Киев получает из Великобритании, которая должна отдавать себе отчет, для каких целей они нужны Зеленскому.

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Как рассказал военный эксперт полковник Виктор Баранец, Крымский мост имеет многоступенчатую защиту, работающую в двух режимах: «предупреждение» и «интенсивное предупреждение».

Используются гидроакустический, радиолокационный и тепловизионный каналы, а контроль осуществляется в автоматическом режиме.

При обнаружении объектов в 300 метрах от моста включается звуковой сигнал, если объект на расстоянии 100 или менее метров, то сигнал становится интенсивнее. В случае, если это подводный пловец, то он испытывает жуткие боли из-за сигнала.

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Но атака проводилась беспилотниками. И нельзя исключать причастность к атаке американского разведывательно-ударного беспилотника MQ-9 Reaper, который был поблизости. Он оснащен лазерным дальномером для наведения систем вооружения и мог вести морские беспилотники.

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Засечь полупогруженные беспилотники в море сложно, как и точно навести на них системы РЭБ для деактивации.

Запустить беспилотники мог любой корабль НАТО, проходящий по Черному морю. Также их могли отправить с базы ВМСУ в Очакове – там англичане учат украинских военных управлять беспилотниками.

Источник: КП

Фото: Минобороны РФ

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За РулемКирилл Панов
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