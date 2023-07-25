Toyota Asia Dragon поступила в продажу – цены

Это менее дорогая версия известного флагманского седана марки – Avalon.

25 июля в Китае начались продажи новой модели Toyota Asia Dragon 2.0L Selected Edition. Это несколько упрощенная версия Toyota Avalon, который по своим габаритам превышает знакомую нам Camry.

Длина, ширина и высота нового автомобиля составляют 4990 (у Camry – 4885 мм), 1850 и 1450 мм соответственно, а колесная база достигает 2870 мм.

Вазообразная решетка радиатора смотрится мощно, хотя под капотом установлен всего лишь 2-литровый двигатель. Этот четырехцилиндровый атмосферник имеет мощность 177 лошадиных сил и 207 Нм. Он сочетается с вариатором, благодаря чему средний расход топлива новинки составляет 6,11 л на 100 км.

Дизайн интерьера Asia Dragon довольно авангардный – центральная консоль представляет собой парящую конструкцию с монитором и физическими кнопками.

Между передними креслами расположен широкий центральный подлокотник – при ширине машины 1,85 метра он не мешает.

Места для ног задних пассажиров более чем достаточно. К тому же задние пассажиры могут сдвигать переднее пассажирское сиденье вперед.

Стоит такая Toyota Asia Dragon в Китае 209 800 юаней, или 2,63 млн рублей. В России, будучи привезенным по схеме параллельного импорта, седан будет в полтора-два раза дороже.

Новый внедорожник Nissan Paladin – цены. Он заменит Pajero, так как имеет раму, раздатку, понижающую передачу и блокировки дифференциалов.

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Фото: Autohome.com.cn