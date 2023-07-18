Успеть купить до 1 августа: какие машины точно подорожают
С 1 августа ставка сбора для легковых автомобилей вырастет в 1,7-3,7 раза. Причем если для физических лиц сумма составит несколько тысяч рублей, то для юридических лиц может доходить до миллиона и больше. Это напрямую отразится на ценах автомобилей, которые продают в России, уверен вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.
Подорожание, по мнению эксперта, в первую очередь затронет китайские автомобили.
Также существенный рост цен будет на машины с объемом двигателя свыше трех литров, даже если они ввезены не на продажу.
Повысят цены и киргизские и казахские импортеры, которые уже отладили различные схемы ввоза машин в Россию. Однако в этом случае дополнительный доход пойдет им в карман, а не в российский бюджет.
Шапарин также напомнил, что повысится на 5% акцизный сбор – и это тоже не может не отразиться на стоимости автомобиля. Причем если частное лицо ввезет в Россию автомобиль и продаст его в течение года, то заплатит утилизационный сбор по ставке для юрлиц.
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Источник: Прайм
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru/TACC
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