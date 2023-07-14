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Названы рублевые цены на автомобили Hongqi

О старте продаж в России пока не сообщалось.

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В мае представитель Hongqi объявил, что продажи автомобилей в России начнутся к концу июня. Четыре модели премиального китайского бренда должны были появиться в 12 автосалонах. Судя по всему, к середине июля автомобили доехали до дилеров – на их сайтах появилась информация по стоимости.

Так, самая дешевая из них – переднеприводный седан H5 с 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 218 л. с. – стоит от 4,49 млн рублей. На 500 тыс. дороже обойдется кроссовер HS5 –у него такой же мотор, но форсированный до 224 л. с.

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Флагманский седан H9 дилеры предлагают за 7,49 млн рублей. Он комплектуется гибридной силовой установкой мощностью 245 л. с., состоящей из 2,0-литрового турбомотора, 48-вольтового стартер-генератора с семиступенчатым роботом.

Самой дорогой моделью стал электрический кроссовер E-HS9, его можно приобрести за 9,49 млн рублей. Автомобиль имеет полный привод, а общая отдача двух электромоторов составляет 551 л.с.

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Источник: Автоновости дня

Фото: Hongqi

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