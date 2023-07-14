Названы рублевые цены на автомобили Hongqi

О старте продаж в России пока не сообщалось.

В мае представитель Hongqi объявил, что продажи автомобилей в России начнутся к концу июня. Четыре модели премиального китайского бренда должны были появиться в 12 автосалонах. Судя по всему, к середине июля автомобили доехали до дилеров – на их сайтах появилась информация по стоимости.

Так, самая дешевая из них – переднеприводный седан H5 с 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 218 л. с. – стоит от 4,49 млн рублей. На 500 тыс. дороже обойдется кроссовер HS5 –у него такой же мотор, но форсированный до 224 л. с.

Флагманский седан H9 дилеры предлагают за 7,49 млн рублей. Он комплектуется гибридной силовой установкой мощностью 245 л. с., состоящей из 2,0-литрового турбомотора, 48-вольтового стартер-генератора с семиступенчатым роботом.

Самой дорогой моделью стал электрический кроссовер E-HS9, его можно приобрести за 9,49 млн рублей. Автомобиль имеет полный привод, а общая отдача двух электромоторов составляет 551 л.с.

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Источник: Автоновости дня

Фото: Hongqi