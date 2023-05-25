Стало известно, когда у дилеров появятся китайские Hongqi

На первом этапе дилерские центры откроются в крупных российских городах.

Представитель Hongqi объявил, что продажи автомобилей в России начнутся к концу июня. В 12 автосалонах будут представлены четыре модели премиального китайского бренда. На первом этапе дилерские центры Hongqi начнут работу в крупных городах, таких как Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Казань, Ростов-на-Дону и Сочи. Дистрибьютором марки стала компания «ФАВ — Восточная Европа».

Первыми у дилеров появятся премиальный седан Hongqi H9 и полноприводный электрический кроссовер E-HS9. В течение месяца в салоны поступят полноприводный кроссовер HS5 и седан H5.

В дальнейшем компания намерена не только расширить дилерскую сеть, но и создать в Подмосковье склад запчастей и расходных материалов для автомобилей марки.

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Источник: пресс-релиз Hongqi

Фото: https://hongqi-keyauto.ru/