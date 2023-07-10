В России открылся первый автосалон по продаже спортивных Lada
Компания «Питер-Лада» открыла в Санкт-Петербурге первый в России автосалон Lada Sport. В новом шоуруме находятся демонстрационные гоночные автомобили Lada, есть выделенная зона для клиентов, а также музей команды Lada Sport Rosneft, где представлены завоеванные на гоночных соревнованиях трофеи.
Первыми автомобилями, представленными в автосалоне, стали Lada Granta Drive Active стоимостью от 827,9 тыс. рублей. Машина доступна в трех комплектациях – Classic, Comfort и Comfort лифтбек. Пока можно приобрести лишь версию с 90-сильным двигателем, но в ближайшее время появятся автомобили с 16-клапанным мотором на 106 л. с.
В новом автосалоне можно не только пройти спортивный тест-драйв, но и усовершенствовать свой автомобиль линейки Sport.
Дилер «Питер-Лада» за последние два года реализовал 150 автомобилей линейки Lada Sport. В нынешнем году он планирует нарастить продажи после появления в модельном ряду АВТОВАЗа универсала Lada Vesta SW Sport.
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Источник: Пресс-релиз «Питер-Лада»
Фото: Питер-Лада
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Отзывы о LADA Granta (20)
Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.
Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена
Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход - светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ - только Hella. Передние тормозные колодки ATE...