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АВТОВАЗ предупредил о возможном подорожании LadaАВТОВАЗ предупредил о возможном подорожании Lada
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В России открылся первый автосалон по продаже спортивных Lada

Его организаторы рассчитывают, что это место станет «точкой притяжения» любителей автогонок.

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Компания «Питер-Лада» открыла в Санкт-Петербурге первый в России автосалон Lada Sport. В новом шоуруме находятся демонстрационные гоночные автомобили Lada, есть выделенная зона для клиентов, а также музей команды Lada Sport Rosneft, где представлены завоеванные на гоночных соревнованиях трофеи.

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Первыми автомобилями, представленными в автосалоне, стали Lada Granta Drive Active стоимостью от 827,9 тыс. рублей. Машина доступна в трех комплектациях – Classic, Comfort и Comfort лифтбек. Пока можно приобрести лишь версию с 90-сильным двигателем, но в ближайшее время появятся автомобили с 16-клапанным мотором на 106 л. с.

В новом автосалоне можно не только пройти спортивный тест-драйв, но и усовершенствовать свой автомобиль линейки Sport.

Дилер «Питер-Лада» за последние два года реализовал 150 автомобилей линейки Lada Sport. В нынешнем году он планирует нарастить продажи после появления в модельном ряду АВТОВАЗа универсала Lada Vesta SW Sport.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Пресс-релиз «Питер-Лада»

Фото: Питер-Лада

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За РулемПономарева Дарина
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Отзывы о LADA Granta (20)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Granta  2014
/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.

Недостатки:

Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена

Комментарий:

Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход - светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ - только Hella. Передние тормозные колодки ATE...

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