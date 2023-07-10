В России открылся первый автосалон по продаже спортивных Lada

Его организаторы рассчитывают, что это место станет «точкой притяжения» любителей автогонок.

Компания «Питер-Лада» открыла в Санкт-Петербурге первый в России автосалон Lada Sport. В новом шоуруме находятся демонстрационные гоночные автомобили Lada, есть выделенная зона для клиентов, а также музей команды Lada Sport Rosneft, где представлены завоеванные на гоночных соревнованиях трофеи.

Первыми автомобилями, представленными в автосалоне, стали Lada Granta Drive Active стоимостью от 827,9 тыс. рублей. Машина доступна в трех комплектациях – Classic, Comfort и Comfort лифтбек. Пока можно приобрести лишь версию с 90-сильным двигателем, но в ближайшее время появятся автомобили с 16-клапанным мотором на 106 л. с.

В новом автосалоне можно не только пройти спортивный тест-драйв, но и усовершенствовать свой автомобиль линейки Sport.

Дилер «Питер-Лада» за последние два года реализовал 150 автомобилей линейки Lada Sport. В нынешнем году он планирует нарастить продажи после появления в модельном ряду АВТОВАЗа универсала Lada Vesta SW Sport.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Пресс-релиз «Питер-Лада»

Фото: Питер-Лада