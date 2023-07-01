Представлен новый гоночный грузовик Урал

Наряду с командами «КАМАЗ-мастер», «МАЗ-СПОРТавто» и «ГАЗ Рейд Спорт», в ралли «Шелковый путь» примет участие коллектив UralMotorSport.

В отличие от всех вышеперечисленных, для заводского коллектива автозавода «Урал» этот «Шелковый путь» будет дебютным.

Напомним, в конце прошлого года производитель начал возвращение в автоспорт через триал, но грядущий старт – совершенно иного масштаба.

Поэтому в том же 2022-м заводчане прошли маршрут «Шелкового пути» в качестве техсопровождения, а к гонке 2023 года специально собрали полноценный раллийный грузовик. Характеристики его, впрочем, пока не раскрываются.

По паре официальных фото можно судить о внешнем виде и рабочем месте штурмана. Вскоре на нем окажется Дмитрий Вихренко, мастер спорта Республики Беларусь по автоспорту, имеющий опыт международных раллийных соревнований. Экипаж возглавит пилот Юрий Найман, а механиком выступит Алексей Попов. Вместе с ними на ралли отправятся машины сопровождения и техподдержки.

Цели на гонку коллектив UralMotorSport обозначает так: проверить силы, получить опыт, успешно пройти дистанцию, протестировать технику, укрепить состав команды и сделать выводы на будущее.

Ралли «Шелковый путь-2023» пройдет 6 по 15 июля. Маршрут девяти этапов соревнования пролегает по 13 регионам России. Среди них Татарстан, Башкирия, Южный Урал, Оренбургская, Самарская, Саратовская, Волгоградская и Липецкая области. Стартует гонка в Казани, финиширует в Москве.

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Источник, фото: Урал