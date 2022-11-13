Вот так УРАЛ! Догадались, зачем он нужен?

На российском автозаводе решили возрождать славные традиции 1990-х.

Автомобильный завод УРАЛ отправил в Подмосковье спортивный грузовик с надписью «URAL's legend» на борту. Машина своим ходом, в сопровождении технической поддержки, пересечет добрую часть России, чтобы принять участие в трак-триале.

Буквально сегодня, 13 ноября, в тверском «Парке приключений Павлова» пройдет триал на внедорожниках и грузовиках. УРАЛ, как автопроизводитель, будет участвовать в таком мероприятии впервые за 20 лет!

Пик популярности триала на УРАЛе пришелся на 1990-е и начало 2000-х годов — в эти годы заводчане ни разу не возвращались домой без призовых мест, напоминает пресс-служба предприятия.

Теперь на заводе решено возрождать традиции автоспорта. В бой с лучшими производителями российских грузовиков спортивный Урал-43206 поведет опытный триаловский экипаж — пилот Сергей Шершнев и штурман Алексей Попов.

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Фото: Урал