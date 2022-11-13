Вот так УРАЛ! Догадались, зачем он нужен?

Автомобильный завод УРАЛ отправил в Подмосковье спортивный грузовик с надписью «URAL's legend» на борту. Машина своим ходом, в сопровождении технической поддержки, пересечет добрую часть России, чтобы принять участие в трак-триале.
Буквально сегодня, 13 ноября, в тверском «Парке приключений Павлова» пройдет триал на внедорожниках и грузовиках. УРАЛ, как автопроизводитель, будет участвовать в таком мероприятии впервые за 20 лет!
Пик популярности триала на УРАЛе пришелся на 1990-е и начало 2000-х годов — в эти годы заводчане ни разу не возвращались домой без призовых мест, напоминает пресс-служба предприятия.
Теперь на заводе решено возрождать традиции автоспорта. В бой с лучшими производителями российских грузовиков спортивный Урал-43206 поведет опытный триаловский экипаж — пилот Сергей Шершнев и штурман Алексей Попов.
- «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.
Бесплатный промокод от «За рулем»
Чтобы посетить церемонию награждения Гран-при «За рулем» на выставке автобусной техники BW Expo, нужно зарегистрироваться на сайте выставки. Регистрация платная, но с промокодом BUS20300 вы получите билет совершенно бесплатно.
Фото: Урал