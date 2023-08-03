Перекрыт еще один канал поставок автомобилей в Россию из-за рубежа

Грузия с 1 августа запретила экспорт и реэкспорт в РФ автомобилей, произведенных в США

С 1 августа Грузия не сможет отправлять в Россию американские автомобили: ограничения на их экспорт и реэкспорт ввели власти страны. С 26 сентября такой же запрет вступит в силу в отношении автомобилей, ввезенных из Европы.

Таким образом Грузия присоединилась к 11-му пакету санкций Евросоюза, который подразумевает запрет на поставку в Россию автомобилей с объемом двигателя более 1,9 л, а также гибридных машин и электромобилей. Аналогичные меры с 1 августа ввели власти Японии.

«Сама Грузия от этого явно пострадает, поскольку, играя роль перевалочной базы, страна зарабатывала немаленькие деньги. По данным Business Media, в первом полугодии 2023 года из Грузии в Россию было поставлено 3786 автомобилей. Но это уже проблемы Грузии. А наши проблемы заключаются в том, что перекрывается еще один канал поставок. Мы переживем, это понятно. Но все подобные действия приводят к росту цен», – оценил решение грузинских властей главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

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Источник: ТАСС

Фото: Unsplash, Depositphotos