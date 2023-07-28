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Япония прекратит поставки в Россию автомобилей

Запрет вступит в силу с 9 августа 2023 года.

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Глава министерства экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура объявил, что правительство страны приняло решение о запрете экспорта в Россию автомобилей с объемом двигателя более 1,9 л, с гибридными двигателями, а также покрышек для грузовых транспортных средств. Решение принято в рамках нового пакета антироссийских ограничений.

Кроме автомобилей, в новом санкционном списке Японии оказалось более 750 наименований продукции. В частности, запрет касается поставок яхт, автокресел, автозамков и др.

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Ранее эксперты предположили, что запрет неминуемо приведет к росту цен на японские автомобили, но полностью с рынка они не исчезнут.

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Источник: ТАСС

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

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