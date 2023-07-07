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Раскрыт объем ввоза б/у авто из Японии в Россию

В этом году в денежном выражении он может составить два миллиарда долларов.

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Объем импорта подержанных автомобилей из Японии в Россию может составить около двух миллиардов долларов по итогам 2023 года, сообщил торговый представитель РФ в Японии Петр Павленко.

Он отметил, что объем импорта резко вырос, особенно подержанных автомобилей. Если в прошлом году ввезли больше 200 тысяч автомобилей, то в этом году цифры «еще более энергичные», наверное, будет около двух миллиардов долларов по итогам года.

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Логистика между Россией и Японией работает устойчиво, при этом российские компании используют иену в расчетах с японцами, так как она выведена из-под санкций. А в долларах и евро рассчитываться труднее, заметил торгпред.

Павленко сейчас в Волгограде, где проходит бизнес-сессия «Новые реалии. Переориентация рынков: экспорт, импорт и логистика» с участием торговых представителей РФ в Японии, Таджикистане, Канаде, Болгарии, Армении, Никарагуа, Эфиопии и волгоградских компаний.

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Источник: Прайм

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

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