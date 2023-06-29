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Кроссоверы и внедорожники с пробегом – названы самые популярные

Медианная стоимость подержанных авто в этом сегменте составила 1 500 000 рублей.

За РулемЭксперты рассказали, как идут дела с продажей бэушных «китайцев»

Эксперты СберАвто, сервиса для покупки и продажи авто, проанализировали сделки по онлайн-покупке кроссоверов и внедорожников с пробегом на платформе с начала года по 27 июня 2023 года.

Оказалось, что наибольшим спросом пользовались марки:

  • Nissan (10%)
  • Toyota (9%)
  • Hyundai (8%)
  • Kia и BMW (по 7%).
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Чаще всего покупатели предпочитали авто 2015 и 2016 годов выпуска. В пятерку моделей-лидеров вошли Volkswagen Tiguan, Kia Sportage, Nissan Qashqai, Nissan X-Trail и Mitsubishi Outlander. Чаще всего приобретали внедорожники и кроссоверы жители Москвы (18%), Санкт-Петербурга (6%), Московской области (5%), Приморского края (4%) и Республики Татарстан (4%).

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube.

Фото: коллаж «За рулем»

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За РулемАлексеева Елена
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