Кроссоверы и внедорожники с пробегом – названы самые популярные

Медианная стоимость подержанных авто в этом сегменте составила 1 500 000 рублей.

Эксперты СберАвто, сервиса для покупки и продажи авто, проанализировали сделки по онлайн-покупке кроссоверов и внедорожников с пробегом на платформе с начала года по 27 июня 2023 года.

Оказалось, что наибольшим спросом пользовались марки:

Nissan (10%)

Toyota (9%)

Hyundai (8%)

Kia и BMW (по 7%).

Чаще всего покупатели предпочитали авто 2015 и 2016 годов выпуска. В пятерку моделей-лидеров вошли Volkswagen Tiguan, Kia Sportage, Nissan Qashqai, Nissan X-Trail и Mitsubishi Outlander. Чаще всего приобретали внедорожники и кроссоверы жители Москвы (18%), Санкт-Петербурга (6%), Московской области (5%), Приморского края (4%) и Республики Татарстан (4%).



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Фото: коллаж «За рулем»