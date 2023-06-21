В России резко вырос спрос на бэушки
В условиях высоких цен на новые машины автомобилисты стали массово пересаживаться на подержанные. В мае 2023 года россияне приобрели 501,9 тыс. легковых автомобилей с пробегом, что на 53,7% больше по сравнению с прошлым годом, такие данные приводит «Автостат».
Дилеры говорят, что перед сезоном отпусков владельцы автомобилей с пробегом предпочитают сменить авто на более новое, чтобы чувствовать себя безопаснее.
Поддерживает спрос на вторичном рынке большой поток поставок автомобилей из-за рубежа - и новых, и с пробегом.
В пятерку самых популярных моделей вторичного рынка в мае вошли:
- Ford Focus (10,8 тыс. шт., +59%)
- Hyundai Solaris (9,9 тыс. шт., +45,1%)
- Lada 2114 "Самара-2" (9,9 тыс. шт., +11%)
- Kia Rio (9,7 тыс. шт., +52,1%)
- Toyota Corolla (9,2 тыс. шт., +75,9%).
Средняя цена подержанного легкового автомобиля в мае достигла 1 млн 385 тыс. рублей: это на 28 тыс. рублей или 2% больше, чем месяцем ранее.
В ближайшее время снижение стоимости на подержанные авто эксперты не ожидают.
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Источник: «Российская газета»
Фото: Depositphotos
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