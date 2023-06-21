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В России резко вырос спрос на бэушки

О рекордном спросе на автомобили с пробегом говорят дилеры.

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В условиях высоких цен на новые машины автомобилисты стали массово пересаживаться на подержанные. В мае 2023 года россияне приобрели 501,9 тыс. легковых автомобилей с пробегом, что на 53,7% больше по сравнению с прошлым годом, такие данные приводит «Автостат».

Дилеры говорят, что перед сезоном отпусков владельцы автомобилей с пробегом предпочитают сменить авто на более новое, чтобы чувствовать себя безопаснее.

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Поддерживает спрос на вторичном рынке большой поток поставок автомобилей из-за рубежа - и новых, и с пробегом.

В пятерку самых популярных моделей вторичного рынка в мае вошли:

  • Ford Focus (10,8 тыс. шт., +59%)
  • Hyundai Solaris (9,9 тыс. шт., +45,1%)
  • Lada 2114 "Самара-2" (9,9 тыс. шт., +11%)
  • Kia Rio (9,7 тыс. шт., +52,1%)
  • Toyota Corolla (9,2 тыс. шт., +75,9%).

Средняя цена подержанного легкового автомобиля в мае достигла 1 млн 385 тыс. рублей: это на 28 тыс. рублей или 2% больше, чем месяцем ранее.

В ближайшее время снижение стоимости на подержанные авто эксперты не ожидают.

Источник: «Российская газета»

Фото: Depositphotos

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За РулемАлексеева Елена
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