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5 критериев, которые важны при покупке авто с пробегом5 критериев, которые важны при покупке авто с пробегом
Историю машины, как выяснилось, пытаются узнать...
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5 критериев, которые важны при покупке авто с пробегом

Историю машины, как выяснилось, пытаются узнать далеко не все покупатели.

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Что в первую очередь принимают во внимание автолюбители России при выборе машины с пробегом в 2023 году, выяснили эксперты «Автотеки» совместно с исследовательской компанией Ipsos.

76% опрошенных обращают внимание на историю авто. Наибольшее значение этому аспекту придают те, у кого уже был опыт покупки автомобиля с пробегом (82%).

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Молодые мужчины 20–29 лет меньше всего вовлечены в вопросы проверки истории авто, но чем старше мужчина, тем более внимательным при выборе авто с пробегом он становится.

Так, мужчины возрастной категории 40+ чаще мужчин 20-29 лет проверяют, не находится ли авто в розыске (70% против 56%), в залоге (74% против 48%) и было ли в ДТП (78% против 55%).

Респонденты определили пять основных критериев при выборе автомобиля с пробегом в 2023 году:

  • отсутствие серьезных ДТП и ремонтов (45%)
  • цена авто (42%)
  • пробег (37%)
  • состояние кузова (36%)
  • надежность автомобиля (33%)
  • стоимость содержания (27%).

Также людей стало больше интересовать нахождение автомобиля в розыске или в залоге. Чаще всего это проверяют женщины в возрасте 30–39 лет (81%).

Стремятся выяснить количество предыдущих владельцев авто 60% респондентов.

В опросе участвовало 2000 жителей крупных городов России в возрасте от 20 до 55 лет, которые приобретали или продавали автомобиль в последние 6 месяцев либо планируют приобрести или продать авто в ближайшие полгода.

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Фото: depositphotos.com

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За РулемАлексеева Елена
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