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Эти машины вызывают наибольшее доверие на вторичном рынкеЭти машины вызывают наибольшее доверие на вторичном рынке
Согласно исследованию, каждый третий россиянин...
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Эти машины вызывают наибольшее доверие на вторичном рынке

Согласно исследованию, каждый третий россиянин готов пересесть на авто с пробегом.

За РулемЧто важно россиянам при покупке авто на вторичном рынке

Каждый второй из участников опроса (46%) планирует покупку машины в ближайший год, из них треть (32%) присматривается к автомобилю с пробегом, выяснили эксперты Группы Ренессанс страхование и Автотеки.

Чаще всего на такой шаг решаются жители Новосибирска (38%), Челябинска (37%) и Перми (35%).

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Наибольшее доверие на вторичном рынке вызывают японские бренды (55%), особенно их любят в Новосибирске (79%) и Омске (69%).

Вторые по популярности – немецкие машины (42%), их чаще всего выбирают жители Казани (58%). Третьи по популярности – «корейцы» (27%). Больше всего любителей таких машин проживает в Екатеринбурге (44%).

При этом будущие владельцы готовы закрыть глаза на долгое ожидание запчастей (23%), цену автомобиля (21%) и даже переплату за бренд (20%).

А вот с высокой стоимостью запчастей для определенной модели россияне мириться не хотят (14%), как и с возможными проблемами с ремонтом (13%).

В опросе участвовали 10 тысяч респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих в российских городах-миллионниках. Исследование проводилось методом онлайн-анкетирования в мае 2023 года.

Фото: Depositphotos

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За РулемАлексеева Елена
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