Эти проблемы с автомобилем чаще всего пытаются скрыть при продаже

Сделки на вторичном рынке для покупателя часто сопряжены с риском: на глазок определить техническое состояние машины, как правило, непросто.

А с увеличением объема рынка применяют все больше способов обмана: скрученный пробег остается актуальным, но не единственным вариантом «приукрасить» состояние авто.

Часто определить умело скрытые проблемы неспециалисту бывает непросто, предупреждают эксперты сервиса онлайн-покупки и продажи авто СберАвто. На этой площадке проверяют техническое состояние автомобиля по 200 параметрам. И вот какие проблемы чаще всего выявляют эксперты.

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Дефекты

Это могут быть повторно окрашенные элементы, ремонт, серьезные ДТП. Так, сейчас научились делать такую окраску частей кузова, которую даже не распознает специальный прибор. Но специалисты, пройдя соответствующую подготовку, умеют находить места подкраски без оборудования.

Встречались случаи использования подменного VIN-номера, по которому автомобиль обычно проверяют в онлайн-сервисах. По такому номеру машина будет «чистой»: без ДТП, ограничений, с более поздним годом выпуска.

Встречаются и «стрелявшие» подушки безопасности при уверениях продавца, что ДТП не было.

Частые повреждения: вмятины, царапины, сколы – зачастую нельзя увидеть на фотографиях общего плана в объявлениях о продаже, да и при определенном освещении они не всегда заметны. Специалисты подходят к каждой «неровности» с линейкой, фиксируют ее и составляют заключение.

Оформление документов

Вторая группа возможных сложностей связана с оформлением документов и юридическими ограничениями. Часто в договоре предлагают прописать сумму меньше реальной, что будущему владельцу может грозить неприятностями при попытке расторжения договора, ведь вернут ему только ту сумму, что вписана в условия купли-продажи.

Трудности могут быть и с покупкой авто в залоге. Специалисты обязательно обратят внимание на подобные условия продавца и предупредят клиента о рисках.

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