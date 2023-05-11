Названы самые популярные б/у авто с механикой и автоматом

В списке с МКП только отечественные модели, с АКП – исключительно иномарки.

Покупатели автомобилей с пробегом чаще всего рассматривают авто с механической коробкой передач, спрос на такие модификации составил 58,7% среди авто с пробегом, показало исследование «Авито Авто», проведенное на платформе в январе-апреле 2023 года.

За МКП следуют:

гидромеханический автомат – 34,1%

вариатор – 3,8%

роботизированная коробка передач - 3,5%.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Больше всего увеличился спрос на авто с роботизированной коробкой передач – рост составил 55,2%.

Самые востребованные модели авто с пробегом, оснащенные автоматической коробкой передач:

Toyota Camry – 5,2% (доля от общего спроса на авто с пробегом с АКП)

Hyundai Solaris – 3,9%

Kia Rio – 3,1%

Mercedes-Benz E-класса – 3%

BMW 5-й серии – 2,1%.

Топ-5 моделей с пробегом, оснащенных МКП:

Lada Priora – 7,9%

Lada 2114/Samara – 5,5%

Lada Granta – 3,9%

Lada 2107 – 3,7%

Lada 2110 – 3,2%.

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Источник: «Авито Авто»