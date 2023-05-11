Названы самые популярные б/у авто с механикой и автоматом
В списке с МКП только отечественные модели, с АКП – исключительно иномарки.
Покупатели автомобилей с пробегом чаще всего рассматривают авто с механической коробкой передач, спрос на такие модификации составил 58,7% среди авто с пробегом, показало исследование «Авито Авто», проведенное на платформе в январе-апреле 2023 года.
За МКП следуют:
- гидромеханический автомат – 34,1%
- вариатор – 3,8%
- роботизированная коробка передач - 3,5%.
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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Больше всего увеличился спрос на авто с роботизированной коробкой передач – рост составил 55,2%.
Самые востребованные модели авто с пробегом, оснащенные автоматической коробкой передач:
- Toyota Camry – 5,2% (доля от общего спроса на авто с пробегом с АКП)
- Hyundai Solaris – 3,9%
- Kia Rio – 3,1%
- Mercedes-Benz E-класса – 3%
- BMW 5-й серии – 2,1%.
Топ-5 моделей с пробегом, оснащенных МКП:
- Lada Priora – 7,9%
- Lada 2114/Samara – 5,5%
- Lada Granta – 3,9%
- Lada 2107 – 3,7%
- Lada 2110 – 3,2%.
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Источник: «Авито Авто»
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