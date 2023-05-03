Эксперты объяснили ажиотаж вокруг «корейцев» и «японцев» с пробегом

Речь о трехлетних машинах, которые почти стали альтернативой дефицитным новым автомобилям.

Продажи «трехлеток» в первом квартале 2023-го выросли на 36,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а их доля на вторичном рынке составила 10,3% против 8,9%, такие данные приводили в Авто Авто.

Средняя цена трехлетнего автомобиля с пробегом составила 2,3 млн рублей, что гораздо больше, чем в среднем по рынку – 550 тысяч. Многие рассматривают их как замену моделям ушедших автомобильных брендов.

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Трехлетние машины обычно находятся в хорошем техническом состоянии, пробег у них небольшой, и они имеют не более двух владельцев в ПТС, отметили в маркетплейсе Fresh. Такая машина может стать неплохой инвестицией на фоне нестабильности курса рубля. Некоторые модели 2020 года сейчас продаются дороже, чем приобретались новыми. Кроме того, предложение таких машин довольно ограниченное, купить их хотят, а вот расставаться с «трехлетками» владельцы не спешат – аналогичные новые модели стоят уже гораздо дороже и в большинстве своем официально в Россию не поставляются.

В «АвтоСпецЦентре» повышение спроса также объясняют началом сезона отпусков: автомобилисты хотят сменить свою машину на более новую, чтобы чувствовать себя безопаснее в поездке.

Слухи о возможной приостановке экспорта японских и корейских машин в Россию также в определенной мере могли подогреть интерес к моделям из этих стран, отмечают эксперты.

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Источник: «Российская газета»

Фото: depositphotos.com