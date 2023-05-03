На покупку подержанных машин россияне стали тратить больше
Траты россиян на легковые автомобили с пробегом выросли на 26% в марте по сравнению с февралем и достигли 480 млрд рублей, а в феврале составили 382,3 млрд рублей, показало исследование «Открытие Авто» и агентства «Автостат».
В марте было куплено 497,6 тыс. автомобилей с пробегом – это также на 26% больше, чем месяцем ранее (394,3 тыс. шт.).
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
На автомобили в возрасте до 10 лет в марте было потрачено 306,6 млрд рублей, что составляет 64% от общей суммы (в феврале 65%).
Из этого объема 154,9 млрд рублей ушло на автомобили в возрасте до пяти лет.
Что касается автомобилей возрастом от 10 лет и старше, то на них в марте россияне потратили 174,2 млрд рублей, 36% от всей суммы.
Сильнее всего выросли затраты на покупку подержанных машин китайских марок. В марте нынешнего года россияне приобрели 9,3 тыс. подержанных китайских автомобилей на сумму 8,3 млрд рублей (+37%).
Однако больше всего денег до сих пор россияне тратят на подержанные машины европейских брендов (в марте - 181,6 млрд рублей), японских (161,7 млрд рублей), корейских (66,9 млрд) и российских марок (34,7 млрд руб.).
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Фото: depositphotos.com
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