На покупку подержанных машин россияне стали тратить больше

В марте расходы выросли на 26%.

Траты россиян на легковые автомобили с пробегом выросли на 26% в марте по сравнению с февралем и достигли 480 млрд рублей, а в феврале составили 382,3 млрд рублей, показало исследование «Открытие Авто» и агентства «Автостат».

В марте было куплено 497,6 тыс. автомобилей с пробегом – это также на 26% больше, чем месяцем ранее (394,3 тыс. шт.).

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

На автомобили в возрасте до 10 лет в марте было потрачено 306,6 млрд рублей, что составляет 64% от общей суммы (в феврале 65%).

Из этого объема 154,9 млрд рублей ушло на автомобили в возрасте до пяти лет.

Что касается автомобилей возрастом от 10 лет и старше, то на них в марте россияне потратили 174,2 млрд рублей, 36% от всей суммы.

Сильнее всего выросли затраты на покупку подержанных машин китайских марок. В марте нынешнего года россияне приобрели 9,3 тыс. подержанных китайских автомобилей на сумму 8,3 млрд рублей (+37%).

Однако больше всего денег до сих пор россияне тратят на подержанные машины европейских брендов (в марте - 181,6 млрд рублей), японских (161,7 млрд рублей), корейских (66,9 млрд) и российских марок (34,7 млрд руб.).

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