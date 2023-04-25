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На чем будем путешествовать этим летом: самые популярные минивэны и фургоны

Эксперты рассказали о новых и подержанных машинах и ценах на них в этом сезоне.

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Новый минивэн обойдется, в среднем, в 5,8 млн рублей, с пробегом – в 1,5 млн рублей, сообщили эксперты СберАвто, основываясь на данных своей платформы.

Почти две трети (62%) всех объявлений составили автомобили четырех марок:

  • Hyundai (24%)
  • Kia (15%)
  • Volkswagen (12%)
  • Toyota (11%).

Наиболее распространенные модели – Hyundai Staria, Kia Carnival, Volkswagen Multivan и Toyota Alphard.

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Большинство моделей, представленных на платформе, — черного (32%), белого (25%) и серого (17%) цвета, однако в предложениях можно встретить минивэны в оранжевом и пурпурном кузове. Четыре из пяти минивэнов оборудованы автоматической коробкой передач.

В объявлениях о продаже фургонов лидирует отечественная Lada с долей в 41%, а второе и третье места занимают Volkswagen (13%) и Suzuki (10%).

Чаще всего предлагаются модели Lada Largus, Volkswagen Caddy и Suzuki Solio. Медианная стоимость нового фургона составляет 1,5 млн рублей, фургона с пробегом – 950 тыс. рублей. В основном, представлены автомобили в белом цвете (73%) и с механической коробкой передач (79%).

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За РулемАлексеева Елена
Фото:За Рулем«За рулем»
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Фото:За Рулем«За рулем»
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