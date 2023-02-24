Новый Volkswagen Multivan подготовили для бездорожья

Выглядит в духе знаменитой Mitsubishi Delica.

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Немецкое тюнинг-ателье Delta4x4, обычно дорабатывающее внедорожники, взялась за необычный автомобиль — семейный Volkswagen Multivan B7.

Внешне машина выглядит теперь очень брутально. Амортизаторы Bilstein и пружины Eibach дают плюс 40 мм к клиренсу. 18-дюймовые колеса, конечно, с внедорожными шинами Loder AT #1. На арках есть накладки, а днище покрыто защитой.

Мультивэн после всех доработок внешне приблизился к легендарному Mitsubishi Delica, но на этом все.

Никаких технических доработок не делается, так что вот этот суровый автомобиль может даже быть переднеприводным, если таковым был исходник.

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Источник: motor1

Фото: Delta4x4