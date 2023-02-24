Новый Volkswagen Multivan подготовили для бездорожья — журнал За рулем

Новый Volkswagen Multivan подготовили для бездорожья

Выглядит в духе знаменитой Mitsubishi Delica.

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Немецкое тюнинг-ателье Delta4x4, обычно дорабатывающее внедорожники, взялась за необычный автомобиль — семейный Volkswagen Multivan B7.

Внешне машина выглядит теперь очень брутально. Амортизаторы Bilstein и пружины Eibach дают плюс 40 мм к клиренсу. 18-дюймовые колеса, конечно, с внедорожными шинами Loder AT #1. На арках есть накладки, а днище покрыто защитой.

Новый Volkswagen Multivan подготовили для бездорожья

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Мультивэн после всех доработок внешне приблизился к легендарному Mitsubishi Delica, но на этом все.

Новый Volkswagen Multivan подготовили для бездорожья

Никаких технических доработок не делается, так что вот этот суровый автомобиль может даже быть переднеприводным, если таковым был исходник.

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Источник: motor1

Фото: Delta4x4

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