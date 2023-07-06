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Китай стал мировым лидером по экспорту автомобилей

Благодаря многократному наращиванию экспорта автомобилей в Россию по итогам I квартала этого года Китай впервые стал мировым лидером в этой сфере.

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Место ушедших из России производителей спешно занял Китай, организовав масштабные поставки техники, что позволило ему стать мировым лидером по экспорту автомобилей.

За первые три месяца 2023 года Китай экспортировал в другие страны 1,069 млн транспортных средств, в то время как Япония поставила на внешние рынки 1,047 млн машин.

Таким образом, Китай обошел признанных мировых лидеров в автомобилестроении – Японию и Германию. Однако в планах Китайской ассоциации производителей нарастить экспорт до 4 млн транспортных средств по итогам этого года.

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Источник: журнал «Рейс»

Фото: Depositphotos

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За РулемЛежнин Роман
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