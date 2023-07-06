Китай стал мировым лидером по экспорту автомобилей
Благодаря многократному наращиванию экспорта автомобилей в Россию по итогам I квартала этого года Китай впервые стал мировым лидером в этой сфере.
Место ушедших из России производителей спешно занял Китай, организовав масштабные поставки техники, что позволило ему стать мировым лидером по экспорту автомобилей.
За первые три месяца 2023 года Китай экспортировал в другие страны 1,069 млн транспортных средств, в то время как Япония поставила на внешние рынки 1,047 млн машин.
Таким образом, Китай обошел признанных мировых лидеров в автомобилестроении – Японию и Германию. Однако в планах Китайской ассоциации производителей нарастить экспорт до 4 млн транспортных средств по итогам этого года.
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Источник: журнал «Рейс»
Фото: Depositphotos
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