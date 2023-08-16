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В России началось подорожание автомобилей, ввезенных по параллельному импорту

Из-за падения рубля автомобили подорожали на сотни тысяч рублей

Российские продавцы начали поднимать цены на новые автомобили, объясняя это изменением курса валют. На неделе курс доллара превысил отметку в 100 рублей, чего не было с 23 марта 2022 года, евро торговался дороже 109 рублей. А начался рост курсов валют еще на прошлой неделе, и в итоге представители практически всех известных марок, официально представленных в России, начали переписывать ценники.

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Помимо официальных поставок, в автосалонах дилеров есть и машины, ввезенные по альтернативным каналам – главным образом, по схеме параллельного импорта. Схема эта довольно хрупкая, тонко настраиваемая каждым участником рынка и хорошо подходящая только дорогим моделям. Так вот, из-за очередной волны девальвации эти машины подорожали еще в большей степени, чем «официальные».

По данным источника, Hyundai Santa Fe с июня по август подорожал с 4,65 до 4,9 млн рублей, Hyundai Bayon – с 2,5 до 2,7 млн рублей, Toyota Camry – с 4,0 до 4,7 млн рублей, Suzuki Jimny – с 3,5 до 3,8 млн рублей.

Источник: Autonews

Фото: Depositphotos


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За РулемИннокентий Кишкурно
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