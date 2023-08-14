Chery снова корректирует цены на авто: второй раз за лето

Автомобили Chery в России подорожали на 60–110 тысяч рублей

Китайский концерн Chery второй раз за лето переписывает ценники на все модели. В июле прибавка к стоимости составляла от 50 до 60 тыс. рублей. В августе весь модельный ряд кроссоверов подорожал еще на 60 тыс. рублей. А единственный седан в линейке бренда - Arrizo 8 – прибавил в цене 110 тыс. рублей (с учетом уменьшения скидки), и теперь его можно купить за 3,36-3,51 млн рублей.

Самым бюджетным в модельном ряду Chery остался кроссовер Tiggo 4 Pro, который теперь стоит от 2,14 до 2,59 млн рублей. Самый дорогой, гибридный Chery Tiggo 8 Pro e+, можно приобрести за 4,51 млн рублей.

Ранее стало известно о повышении цен на сумму от 70 тыс. до 320 тыс. рублей на 10 из 14 моделей Changan в России.

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Источник: Автоновости дня

Фото: Chery