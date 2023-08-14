#
Дача/отпускIQ-тестПомощь автоюристаКрымКитайские автоПараимпортС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Chery снова корректирует цены на авто: второй раз за летоChery снова корректирует цены на авто: второй раз за лето
Автомобили Chery в России подорожали на 60–110...
В Белоруссии будет свой автомобильВ Белоруссии будет свой автомобиль
Александр Лукашенко: в Белоруссии создадут...
Toyota раскрыла еще один секрет нового Land Cruiser PradoToyota раскрыла еще один секрет нового Land Cruiser Prado
Новый Toyota Land Cruiser Prado станет самым...

Chery снова корректирует цены на авто: второй раз за лето

Автомобили Chery в России подорожали на 60–110 тысяч рублей

Китайский концерн Chery второй раз за лето переписывает ценники на все модели. В июле прибавка к стоимости составляла от 50 до 60 тыс. рублей. В августе весь модельный ряд кроссоверов подорожал еще на 60 тыс. рублей. А единственный седан в линейке бренда - Arrizo 8 – прибавил в цене 110 тыс. рублей (с учетом уменьшения скидки), и теперь его можно купить за 3,36-3,51 млн рублей.

Экспертиза «За рулем»: могут ли охлаждающие жидкости загубить мотор?
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
БАМ: история трудового подвига

Новая Toyota или VW с пробегом по той же цене: (не)простой выбор

Самым бюджетным в модельном ряду Chery остался кроссовер Tiggo 4 Pro, который теперь стоит от 2,14 до 2,59 млн рублей. Самый дорогой, гибридный Chery Tiggo 8 Pro e+, можно приобрести за 4,51 млн рублей.

Ранее стало известно о повышении цен на сумму от 70 тыс. до 320 тыс. рублей на 10 из 14 моделей Changan в России.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Автоновости дня

Фото: Chery

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемПономарева Дарина
Поделиться:
Оцените материал:
0