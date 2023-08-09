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Эти модели заместят те, что попали под санкции в Японии

Специалист рассказал, какие машины могут начать возить из Японии после 9 августа

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С сегодняшнего дня вступил в силу новый пакет санкций, запрещающий экспорт из Японии в Россию 758 видов товаров. В том числе бензиновые и дизельные машины с объемом двигателя больше 1,9 литра, все гибридные автомобили и электромобили.

Дилер, специализирующийся на поставках авто из Японии, рассказал, какие машины могут начать возить в Россию.

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Специалист отметил, что после санкций у него останется около 25% от тех потенциально интересных моделей, которыми он занимался раньше. Из них достаточно много было машин с объемом двигателя от 1,9 литра (20%), много гибридов (50%), электромобилей – 5%. Однако существенного спада продаж он не ожидает, просто интерес покупателей сместится в другую сторону.

Ведь всегда есть альтернативы. Например, у Toyota микроавтобус Noah и Voxy – это или гибрид 1,8, или авто с бензиновым мотором 2 литра. То есть это подпадает под санкции. А есть Honda Step WGN, у нее есть бензиновый двигатель 1,5 литра. Значит, автомобиль несанкционный. У подержанных Honda на вторичном рынке с большим пробегом цена очень низкая. Так что он ожидает подъема спроса на эту модель.

Также будет много заказов на все Toyota, с гибридными моторами 1,8 и у которых есть альтернативы в виде бензинового двигателя 1,2 турбо. То есть у той же машины просто другая силовая установка. Это Toyota C-HR, это Corolla, Corolla Touring. Машина остается такой же большой, но объем двигателя поменьше. На рынке минивэнов у Honda Shuttle, или Honda Freed, или Toyota Sienta тоже есть бензиновые версии. Раньше ими мало интересовались, но теперь они будут более востребованы.

То есть, за счет того, что попавшие под запрет автомобили заместят другие модели, спад будет несущественным или его даже вообще не будет – в количественном выражении.

Источник: РИА Новости

Фото: Владимир Саяпин/ТАСС

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За РулемАлексеева Елена
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